El desconcierto de Valentino López tras ver a Wanda Nara llorar: "Estás actuando..."

Acostumbrada a captar la atención, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por un momento íntimo que rápidamente se viralizó. Todo ocurrió frente a su hijo Valentino López, quien no logró entender lo que estaba pasando.

El momento que descolocó a Valentino

En medio de las grabaciones de su nueva serie, Wanda decidió llevar su actuación a otro nivel y le jugó una especie de cámara oculta a su hijo. La escena comenzó cuando la mediática, visiblemente angustiada, empezó a llorar dentro de su casa.

La reacción del joven no tardó en llegar. Sorprendido por la situación, lanzó: "¡Vos me dijiste, má! ¿Pero para llorar?", sin poder comprender si lo que veía era real o parte de un acting.

Confusión total y desconcierto

A medida que la escena avanzaba, la incertidumbre crecía. Valentino no lograba descifrar lo que ocurría y lo expresó con claridad: "¡No entiendo si es real o no, parece una comedia!", mientras intentaba encontrar una explicación.

Incluso, en medio de su desconcierto, agregó: "¡No entiendo! Estás actuando todos los días...", dejando en evidencia el impacto que le generó la situación.

El final que cambió todo

La tensión se mantuvo hasta que Wanda decidió revelar la verdad. Se acercó a su hijo, lo abrazó y terminó estallando en risa, dejando en claro que todo había sido parte de una actuación.

El momento, que quedó registrado en video, recordó a las clásicas cámaras ocultas y generó repercusión inmediata en redes sociales.

Una apuesta fuerte por la actuación

Este episodio se dio en el marco de las grabaciones de su serie, donde Wanda Nara busca demostrar su faceta como actriz. El proyecto, titulado "Triángulo amoroso", ya comenzó a generar expectativa. El elenco incluye figuras como Pachu Peña, Georgina Barbarossa, César Bordón y Sebastián Presta, entre otros.

Ficción y realidad, cada vez más cerca

La serie también incorporará elementos del mundo mediático, con participaciones como la de Yanina Latorre y Pía Shaw, lo que refuerza el vínculo entre la historia y la vida pública de la protagonista.

Un video que dio que hablar

El episodio entre Wanda Nara y Valentino López dejó en claro cómo la línea entre actuación y realidad puede volverse difusa.

Con una mezcla de humor, sorpresa y emoción, el video logró captar la atención del público y volvió a ubicar a Wanda en el centro de la conversación.