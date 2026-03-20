Echaron a Cinthia Fernández del programa de Moria Casán: el escandaloso motivo

Ángel de Brito sacudió los portales de espectáculo con una fuerte noticia. Según el conductor, la producción del programa de Moria Casán decidió desvincular a Cinthia Fernández, quien no formará más parte del equipo de "La Mañana con Moria" (El Trece).

"La acaban de despedir a Cinthia Fernández del programa de Moria Casán. Así como escucharon", confirmó De Brito. "No será por venir acá?", preguntó Matilda Blanco.

Y el periodista reveló el motivo detrás del despido: "La despidieron puntualmente por no pedir permiso para dar la nota en LAM anoche". "Les vino bien", reaccionó Laura Ubfal, y Pilar Smith acotó: "A veces se agarran de situaciones para tomar una decisión".

Cinthia Fernández fue despedida de "La Mañana con Moria".

"Callejón, aliviada. Espero que Moria pueda revertirlo", opinó Ángel de Brito, quien juzgó de "extrema" a la medida. Y argumentó su postura: "Yo a Cinthia no la hubiese perdido en este momento, y a Callejón tampoco. Las dos pueden seguir conviviendo; solo tienen que ser adultas. Primero, la producción tiene que ponerles los puntos y segundo, ellas tienen que acatar porque están trabajando. Las dos son funcionales al programa".

En el ciclo de América TV hicieron referencia al conflicto entre Cinthia Fernández y Fernanda Callejón, que escaló al punto de que ambas tengan días intercalados en el programa para no cruzarse. A su vez, compararon esta situación con el enfrentamiento entre Mariana Brey y Analía Franchín en "A la Barbarossa", quienes, pese a sus diferencias, comparten equipo de trabajo.