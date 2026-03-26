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LA PAVADA

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand para este sábado 28 de marzo

Según La Pavada de Diario Crónica, "La Chiqui" ya definió las figuras que las acompañarán en su "mesaza".

Mirtha Legrand, quien en el programa anterior recibió a Dady Brieva, se prepara para una nueva emisión de "La Noche de Mirtha", que va todos los sábados por la pantalla de El Trece y compite contra "La noche de los ex" (Gran Hermano). En su "mesaza", la "Chiqui" tendrá invitados de lujo, que prometen debate y entretenimiento.

Una vez más, tal como tiene acostumbrada a su audiencia, Mirtha recibirá a destacadas personalidades de la actualidad, la política y el espectáculo.

Según La Pavada de Diario Crónica, comó la punta en el ranking teatral el musical "Annie" (Lizy, Rodríguez, Nair Calvo y elencazo), que dejó en segundo lugar a "Rocky", aunque las dos obras con intervención directa de Nico Vázquez. Anoche la gran Mirtha Legrand fue al teatro Broadway a disfrutar de las actuaciones de todos. Y esta tarde, justo luego de verla, graba su programa de este sábado 28 de marzo con Lizy Tagliani, Carmen Barbieri, el doctor Roger Zaldivar y Hernán Drago.

Los invitados de Mirtha Legrand en "La noche de Mirtha" para este fin de semana. (Instagram/@lamesazarg).
Los invitados de Mirtha Legrand en "La noche de Mirtha" para este fin de semana. (Instagram/@lamesazarg).

Hasta el momento, no trascendieron los invitados de Juana Viale. Lo cierto es que "Almorzando con Juana" se emite todos los domingos a partir de las 13.45 horas.

Mirtha Legrand: todo sobre el rating de "La Noche de Mirtha", su edad, su nieta Juana Viale y su competencia con Andy Kusnetzoff

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