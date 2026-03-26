Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand para este sábado 28 de marzo

Mirtha Legrand, quien en el programa anterior recibió a Dady Brieva, se prepara para una nueva emisión de "La Noche de Mirtha", que va todos los sábados por la pantalla de El Trece y compite contra "La noche de los ex" (Gran Hermano). En su "mesaza", la "Chiqui" tendrá invitados de lujo, que prometen debate y entretenimiento.

Una vez más, tal como tiene acostumbrada a su audiencia, Mirtha recibirá a destacadas personalidades de la actualidad, la política y el espectáculo.

Según La Pavada de Diario Crónica, comó la punta en el ranking teatral el musical "Annie" (Lizy, Rodríguez, Nair Calvo y elencazo), que dejó en segundo lugar a "Rocky", aunque las dos obras con intervención directa de Nico Vázquez. Anoche la gran Mirtha Legrand fue al teatro Broadway a disfrutar de las actuaciones de todos. Y esta tarde, justo luego de verla, graba su programa de este sábado 28 de marzo con Lizy Tagliani, Carmen Barbieri, el doctor Roger Zaldivar y Hernán Drago.

Los invitados de Mirtha Legrand en "La noche de Mirtha" para este fin de semana. (Instagram/@lamesazarg).

Hasta el momento, no trascendieron los invitados de Juana Viale. Lo cierto es que "Almorzando con Juana" se emite todos los domingos a partir de las 13.45 horas.