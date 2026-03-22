Radio Pop sumaría nuevos despidos tras la salida de Lizy Tagliani y Elizabeth Vernaci: las figuras que fueron desvinculadas

Días atrás sorprendió la noticia de que Lizy Tagliani y Elizabeth Vernaci, dos figuras clave de la radiofonía, fueron desvinculadas de Radio Pop. En medio de distintas versiones sobre los motivos detrás de la decisión de las autoridades, entre ellas, una fuerte crisis en el sector, trascendió que otros dos integrantes importantes de la emisora también habrían sido despedidos.

A comienzos de semana, Ángel de Brito generó grandes repercusiones al anunciar que la locutora y la comediante habían sido echadas de la señal de forma abrupta. En un primer momento se habló de razones "estructurales", pero luego tomó fuerza la versión de un ajuste por costos. "En un recorte de radio, se comienza por las figuras que más cobran", sentenció el periodista.

A su vez, este viernes, el conductor de "LAM" (América TV) aseguró que hay dos nuevas bajas en la emisora. "Despidieron de la Pop a Marixa Balli y La Lynch, que integran el programa de Lizy Tagliani", escribió en su cuenta de "X" (ex Twitter).

De acuerdo a lo informado, los cambios no se limitarían a las figuras principales, sino que también alcanzarían al equipo que acompañaba a Tagliani en su programa "Arriba bebé". En ese contexto, los nombres que se suman a la lista son Marixa Balli y Julio César Lynch, quienes formaban parte del staff.

El posteo de Ángel de Brito sobre los supuestos nuevos despidos en Radio Pop. (Foto: X).

Si bien todavía no hay confirmación oficial, todo indica que las modificaciones comenzarían a aplicarse entre fines de marzo y comienzos de abril. De concretarse, el panorama cambiaría de forma drástica en pocos días y marcaría un antes y un después en la grilla de la emisora.