La Negra Vernaci estalló tras su sorpresivo despido de Pop Radio: "¡Soy la cornuda...!"

En las últimas horas, dos figuras muy importantes y fuertes de la radiofonía, Lizy Tagliani y Elizabeth Vernaci, fueron echadas de Radio Pop. En medio de distintas versiones sobre los motivos, la humorista rompió el silencio y compartió un contundente descargo en redes sociales, a lo cual le siguió Vernaci, que sin pelos en la lengua, reveló que no estaba enterada de nada y tiró palos para todos.

Todo se desencadenó a fines de marzo, cuando en una reunión exprés de no más de cinco minutos, a Elizabeth Vernaci le comunicaron que su ciclo llegaba al final. La noticia cayó como un baldazo, más todavía teniendo contrato vigente. Pero lejos de quedarse callada, la locutora atendió el teléfono de "Puro Show" y soltó una frase que ya es historia: "Soy la cornuda, porque todos lo sabían. No me dieron explicación y tampoco la pedí". Con ese humor ácido que la caracteriza, dejó en claro que la forma le dolió más que el fondo.

A sus espaldas carga miles de horas al aire y varios ciclos vividos, así que no es la primera vez que la casa se le viene abajo. "Hace muchos años que trabajo de esto y entiendo que las decisiones empresariales se toman con variables que tienen que ver con ellos, no conmigo", reflexionó, aunque no escondió su fastidio por los tiempos: "Lo único que podría decir es ¿por qué me lo avisás en marzo y no en enero si considerás que lo mío ya no va?". La experiencia le da para saber que esto pasa, pero el golpe siempre duele.

Mientras las versiones sobre los motivos del despido volaban por todos lados, una de las teorías más fuertes apuntaba al desembarco de la Negra en el streaming de Olga, donde conduce "Amanece que no es poco". Sin embargo, ella fue tajante: "No, no creo, es una pelotudez. Son especulaciones". Y cuando habló de Carlos Infante, el director de la radio, se le iluminó la cara: "Lo amo, es lo más del mundo, es un caballero. No tengo más que palabras de amor para él". El afecto personal, al parecer, queda por fuera de las decisiones empresariales.

Lo que realmente le parte el alma no es su futuro, sino el de los que trabajan con ella. "Lo que más me jode es qué va a pasar con el equipo, somos familia, todas las mañanas compartir, eso me rompe, soy como una mamá gallina con mis pollitos, nos seguiremos viendo en asados", se sinceró. La calidez con la que habla de los suyos contrasta con la frialdad de una desvinculación que, encima, pilló a todos por sorpresa.

Sobre quién podría ocupar su lugar, la Negra no tuvo dudas en señalar a José María Listorti: "Yo creo que está súper capacitado". Y cuando le preguntaron si la causa de su salida podía ser un sueldo alto, soltó una perlita imposible de ignorar: "¿Cómo no voy a ser cara si soy la mejor? Si querés un Fiat 600, te comprás un Fiat 600. Si querés un Mercedes, pagás un Mercedes". Una definición de categoría que solo podía salir de una figura que sabe lo que vale.