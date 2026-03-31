Jorge Rial opinó sobre la salida de Andrea del Boca y lanzó una frase sin filtro: "¿Cuánto podés aguantar ahí adentro con el olor a cul...?"
El conductor, que alguna vez estuvo al frente de "Gran Hermano", recordó su ingreso a la casa más famosa del país tras ser consultado por lo ocurrido con la actriz. ¡Mirá qué dijo!
La salida y regreso de Andrea del Boca a la casa de "Gran Hermano Generación Dorada" continúa siendo un tema de debate, ya que se dice que la actriz rompió el aislamiento para reencontrarse con su familia y saludar a su madre por su cumpleaños. En ese contexto, Jorge Rial dio su opinión al respecto y lanzó una frase sin filtro.
"La cuestión de inventar algo de salud para sacarla a Andrea del Boca, para que firme un contrato, para que vea a su familia. ¿Puede ser tan maldita la tele?", le preguntó el cronista de "Intrusos" (América TV). "Tampoco maldita. Es televisión, chicos. Es Andrea del Boca", respondió Rial.
Y tuvo un sincericidio sobre su ingreso a la casa más famosa del país: "¿Cuánto podés aguantar ahí adentro con el olor a cul... que hay? Ustedes no lo saben. Yo la primera vez que entré, casi me desmayo". "Así que hizo bien en salir. Salió y entró", respaldó el conductor a la actriz.
"Salió Cristián U... Hicimos la nuestra nosotros también. Déjense de joder", cerró Jorge Rial, sacándole dramatismo al asunto.