Jorge Rial opinó sobre la salida de Andrea del Boca y lanzó una frase sin filtro: "¿Cuánto podés aguantar ahí adentro con el olor a cul...?"

La salida y regreso de Andrea del Boca a la casa de "Gran Hermano Generación Dorada" continúa siendo un tema de debate, ya que se dice que la actriz rompió el aislamiento para reencontrarse con su familia y saludar a su madre por su cumpleaños. En ese contexto, Jorge Rial dio su opinión al respecto y lanzó una frase sin filtro.

"La cuestión de inventar algo de salud para sacarla a Andrea del Boca, para que firme un contrato, para que vea a su familia. ¿Puede ser tan maldita la tele?", le preguntó el cronista de "Intrusos" (América TV). "Tampoco maldita. Es televisión, chicos. Es Andrea del Boca", respondió Rial.

Jorge Rial respaldó a Andrea del Boca tras su salida y regreso a "Gran Hermano".

Y tuvo un sincericidio sobre su ingreso a la casa más famosa del país: "¿Cuánto podés aguantar ahí adentro con el olor a cul... que hay? Ustedes no lo saben. Yo la primera vez que entré, casi me desmayo". "Así que hizo bien en salir. Salió y entró", respaldó el conductor a la actriz.

"Salió Cristián U... Hicimos la nuestra nosotros también. Déjense de joder", cerró Jorge Rial, sacándole dramatismo al asunto.