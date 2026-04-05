"Gran Hermano Generación Dorada": qué participantes se salvaron de la gala de eliminación de este lunes 6 de abril

De cara a una nueva gala de eliminación de "Gran Hermano Generación Dorada", este domingo 5 de abril, Santiago del Moro reveló los nombres de los participantes que fueron salvados por el voto telefónico y, por ende, bajaron de la placa negativa.

Minutos antes se conoció la severa sanción para "La Pincoya" luego de su fuerte pelea con Tamara Paganini.

Del Moro anunció los nombres de los salvados por el público. En este caso, dos varones y una mujer bajaron de la placa: Andrea del Boca, Eduardo Carrera y Manuel Ibero.

De esta manera, siguen en placa de nominados: La Maciel, Cinzia, Zilli, Yipio y Lola. Una de ellas se convertirá en la séptima eliminada de "Gran Hermano Generación Dorada".