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FARÁNDULA

Luana ganó el liderazgo en "Gran Hermano", pero habló de más y podrían anularle los beneficios: ¿qué dijo?

La participante se convirtió en la nueva líder de la semana, pero anticipó su jugada y podrían quitarle el liderazgo en el reality de Telefe. ¡Enterate más, en la nota!

Después de una tensa gala de eliminación, "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe) va camino a una nueva nominación. En ese sentido, este martes 21 de abril, Luana Fernández se convirtió en la nueva líder de la semana. Sin embargo, habló de más y podrían sacarle el liderazgo. 

En el stream de "La cumbre", Santiago del Moro recibió a Martín Rodríguez, nuevo eliminado de "GH". Allí el conductor reveló los beneficios del nuevo líder: podrá fulminar a un participante e inmunizar a otros dos, siendo los tres inhabilitados para nominar. 

Sin embargo, se demostró que Luana habló antes, durante y después de la prueba del líder. Algo que está terminantemente prohibido en el reality, ya que califica como jugada "cantada".

En dos secuencias, la "hermanita" rompió las reglas y podría sufrir las consecuencias. En una conversación con Danelik Galazan, deslizó que para ella Titi Tcherkaski y Lolo Poggio son "plantas". Y en otra secuencia, que se produjo en el patio, la jugadora le garantizó a Franco Zunino que "cuidará" a él y a Yanina Zilli.

Luana podría perder el liderazgo en "Gran Hermano Generación Dorada" por anticipar su jugada.
Luana podría perder el liderazgo en "Gran Hermano Generación Dorada" por anticipar su jugada.

Ahora, habrá que esperar si realiza o no la jugada que indirectamente anticipó que haría para ver si pierde los beneficios o el liderazgo en "Gran Hermano Generación Dorada".

Gran Hermano: todo sobre la nueva temporada, el casting, los ganadores y los participantes

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