Luana ganó el liderazgo en "Gran Hermano", pero habló de más y podrían anularle los beneficios: ¿qué dijo?

Después de una tensa gala de eliminación, "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe) va camino a una nueva nominación. En ese sentido, este martes 21 de abril, Luana Fernández se convirtió en la nueva líder de la semana. Sin embargo, habló de más y podrían sacarle el liderazgo.

En el stream de "La cumbre", Santiago del Moro recibió a Martín Rodríguez, nuevo eliminado de "GH". Allí el conductor reveló los beneficios del nuevo líder: podrá fulminar a un participante e inmunizar a otros dos, siendo los tres inhabilitados para nominar.

Sin embargo, se demostró que Luana habló antes, durante y después de la prueba del líder. Algo que está terminantemente prohibido en el reality, ya que califica como jugada "cantada".

En dos secuencias, la "hermanita" rompió las reglas y podría sufrir las consecuencias. En una conversación con Danelik Galazan, deslizó que para ella Titi Tcherkaski y Lolo Poggio son "plantas". Y en otra secuencia, que se produjo en el patio, la jugadora le garantizó a Franco Zunino que "cuidará" a él y a Yanina Zilli.

Luana podría perder el liderazgo en "Gran Hermano Generación Dorada" por anticipar su jugada.

Ahora, habrá que esperar si realiza o no la jugada que indirectamente anticipó que haría para ver si pierde los beneficios o el liderazgo en "Gran Hermano Generación Dorada".