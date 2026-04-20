Santiago del Moro anunció que habría una nueva salida en "Gran Hermano": ¿abandono o expulsión?

Después de una noche cargada de tensión por la fuerte sanción que sufrieron los participantes de "Gran Hermano: Generación Dorada" y tras conocerse qué jugadores lograron salir de la placa de nominados, este lunes Santiago del Moro encendió las alarmas con un mensaje contundente. A través de sus redes, el conductor adelantó que en la gala de esta noche no solo se vivirá la eliminación de uno de los concursantes, sino que también podría haber otra salida.

El presentador del reality de Telefe utilizó su cuenta de Instagram para hacer un anuncio que no pasó inadvertido. Mediante sus historias, dejó entrever que alguien abandonaría el juego en las próximas horas. En el posteo, el animador mostró una puerta que se abre y se cierra. Además, escribió: "¡Chau! Hoy 22:30 hs. Todo es Gran Hermano".

Habitualmente, las salidas se resuelven por el voto del público en las galas de eliminación. Sin embargo, esta vez todo apunta a una decisión personal, un giro que altera por completo la dinámica dentro de la casa.

Este tipo de episodios es poco frecuente y suele estar ligado a situaciones emocionales o cuestiones privadas, como ocurrió semanas atrás con Jenny Mavinga.

El sorpresivo mensaje de Santiago del Moro. (Foto: Instagram/ @santidelmoro).

A su vez, en las últimas horas, comenzaron a circular versiones sobre quién podría dar un paso al costado, aunque no hay confirmación oficial. Uno de los nombres que más se repite en redes es el de Pincoya.

El mensaje generó sorpresa entre los seguidores de "Gran Hermano", que no descartan otra posibilidad. Algunos usuarios especulan con una expulsión, teniendo en cuenta que el domingo los concursantes fueron sancionados por los reiterados gritos provenientes del exterior.

Todo se definirá en la emisión de este lunes 20 de abril, desde las 22:15, cuando finalmente se sepa quién, o quiénes, abandonan el reality de Telefe.