Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 20 de abril, según las encuestas

En una semana de sorpresas en "Gran Hermano: Generación Dorada", tras el intercambio entre Sol Abraham y Fabio Agostini de "La casa de los famosos", una nueva modificación en la dinámica volvió a sacudir el juego: la placa de nominados "mixta". Luego de que algunos participantes se salvaran por decisión del público, los concursantes aguardan por saber quién deberá abandonar la casa este lunes 20 de abril. Mientras las encuestas en redes ya empiezan a marcar una tendencia.

El nuevo formato se apoyó en una votación positiva, en la que el público eligió entre los nominados a sus preferidos para que sigan en carrera. Con ese mecanismo, Yipio, Brian y Danelik lograron salir de la placa, mientras que Eduardo, La Maciel, Martín, Nazareno, Tamara y Zunino quedaron expuestos a la gala de nominación.

Con ese escenario, los sondeos digitales comenzaron a mostrar una tendencia. En una encuesta de la cuenta "Mundo Famosos" en el canal de Instagram, Eduardo aparece como uno de los mejor posicionados, con apenas un 5,4% de votos negativos. Muy cerca se ubica Nazareno, con 8%, y Tamara (9,3%) también se mantienen en una zona relativamente tranquila.

Distinto es el panorama para otros jugadores. La Maciel reúne un 15,1% de votos en contra y Martín alcanza el 27,4%, lo que los ubica en una situación más delicada. Sin embargo, quien aparece como el más complicado es Zunino, que acumula el 34,5% y se perfila como uno de los principales candidatos a dejar la casa.

Los nominados de "Gran Hermano: Generación Dorada".

La tendencia se replica en otro relevamiento, esta vez realizado por Fefe Bongiorno en su cuenta de "X" (ex Twitter). Allí, Eduardo vuelve a mostrarse firme con apenas un 9%, mientras que Tamara queda con un 12%. Más atrás aparecen Nazareno (23%) y La Maciel (29%), aún con margen dentro del juego.

En ese mismo sondeo, el foco se traslada a la zona roja: Zunino suma un 30% de votos negativos, pero el dato que más llamó la atención es que Martín lidera con el 38%, posicionándose como el posible eliminado según esa encuesta. Por ahora, todo está abierto y la decisión final quedará en manos del público, que definirá quién abandona "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 20 de abril.