Juan Rosasco en Banda: música, memoria y un grito colectivo contra el olvido

A 50 años del Golpe Cívico Militar más sangriento de la historia argentina, Juan Rosasco en Banda vuelve a poner el foco en la importancia de sostener viva la memoria colectiva. En un contexto donde resurgen discursos de negacionismo, la banda refuerza su postura con canciones que atraviesan generaciones y luchas.

Desde sus primeras composiciones hasta sus lanzamientos más recientes, el proyecto liderado por Juan Rosasco construyó un camino artístico profundamente ligado a los valores de memoria, verdad y justicia. Ya en 2004, con "21 primaveras" (del álbum Paseo en Menta), el grupo evocaba el regreso democrático. Dos décadas después, ese compromiso sigue intacto con "Tu revolución" (2025), un homenaje directo a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Canciones que no olvidan: el arte como testimonio

Uno de los puntos más altos de ese recorrido es "Gritos de madrugada" (2021), una canción grabada junto a Palo Pandolfo, que se convirtió en un emblema dentro del repertorio de la banda. Inspirada en una visita a la ex ESMA, su videoclip se filmó allí y en el Parque de la Memoria, con la participación de Abuelas, Madres, HIJOS y nietos de desaparecidos.

La música, en este caso, no solo emociona: también denuncia, recuerda y construye identidad.

20 años de historia: dos noches únicas en Buenos Aires

En medio de este presente cargado de sentido, Juan Rosasco en Banda celebra sus 20 años de trayectoria con dos shows muy especiales:

La Tangente (Honduras 5317, CABA)

Jueves 23 y viernes 24 de abril - 20:30 hs

Las presentaciones contarán con invitados especiales que forman parte del recorrido del grupo, en una propuesta que apuesta al encuentro colectivo en tiempos donde predomina el individualismo.

Juan Rosasco en Banda en La Tangente

Un 2025 de lanzamientos, giras y consagración

El festejo llega después de un 2025 intenso, que cerró con el lanzamiento de "Espuma" junto a Edu Schmidt, precedido por "Pinta" (con Tipitos y Juan Subirá), tema que logró gran repercusión en medios y plataformas digitales.

Ese mismo año también vio nacer "Tu revolución" y "Luna llena", mientras la banda giró por Córdoba, San Luis y distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires. El broche de oro fue un show en formato 360° en Rondeman, que marcó un hito en su historia reciente.

Un recorrido federal y colaborativo

Durante 2024, el grupo presentó "Pedacitos" y "Sanar", acompañados de una gira por ciudades como Río Cuarto, Santa Fe y San Fernando, además de un show en The Roxy Bar. También realizaron un formato íntimo de piano y voz en espacios como San Isidro, La Plata y Castelar.

En 2023, la banda recorrió escenarios de todo el país, incluyendo San Miguel de Tucumán, Cosquín y Rosario, y lanzó "El milagro" junto a Manu Quieto (La Mancha de Rolando), presentado a sala llena en el Teatro Gastón Barral. Poco después, sorprendieron con "Lápiz libertad", en colaboración con León Gieco, un verdadero ícono de la música popular argentina.

Discos, colaboraciones y una identidad consolidada

A lo largo de su carrera, Juan Rosasco en Banda construyó una discografía sólida que incluye títulos como "NORTE" (2021), su sexto álbum de estudio, que reúne canciones de sus EPs anteriores y suma colaboraciones de artistas como Daniela Herrero, Rodrigo Manigot y el propio Palo Pandolfo.

Antes, habían lanzado trabajos como "Mañanitas", "Niebla de otoño" y "Cuentos para coleccionar", este último producido por Walter Piancioli (Los Tipitos). En sus discos también participaron figuras como Chano, integrantes de Los Fabulosos Cadillacs, Los Auténticos Decadentes y Blues Motel.

La banda está integrada por:

Juan Rosasco (voz, teclado y guitarra acústica)

(voz, teclado y guitarra acústica) Sergio Maza (bajo y voz)

(bajo y voz) Bruno Fornasari (batería y voz)

Escenarios y trayectoria: una banda en movimiento constante

En estos años, el grupo se presentó en algunos de los escenarios más importantes de la escena porteña como el Teatro Ópera, C.C. Konex, La Trastienda, Niceto, The Roxy, Teatro Sony y La Tangente, además de recorrer distintas ciudades del país.

Una historia que sigue escribiéndose

A dos décadas de su nacimiento, Juan Rosasco en Banda no solo celebra su historia: la resignifica. En cada canción, en cada show y en cada colaboración, el grupo reafirma que la música también puede ser una herramienta de memoria activa, capaz de interpelar el presente y construir futuro.

En tiempos donde el olvido acecha, su propuesta es clara: hacer del arte un acto de resistencia colectiva.