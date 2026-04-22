Brian Sarmiento le gritó a Pincoya que la fulminó en "Gran Hermano" y le anularon el voto: "Por faltar el respeto..."

Brian Sarmiento vivió un momento insólito adentro de "Gran Hermano Generación Dorada". El mismo día que Luana ganó el liderazgo y perdió su beneficio por hablar de más, al exfutbolista le faltó frialdad en medio de su guerra con Pincoya y cometió varios errores que lo terminaron perjudicando. Lo que arrancó como una jugada fulminante para sacar a la chilena, tras la fuerte pelea que mantuvieron hace unos días, terminó siendo un bochorno que él mismo provocó. La casa tembló con el cruce.

Todo comenzó cuando Brian le hizo la fulminante a Pincoya. La mandó directamente a placa. Pero en medio del comunicado por la quita del liderazgo a Luana, Sarmiento habló de más. Pincoya, que no es tonta, lo pinchó. Le preguntó si él había sido el autor de la fulminante. Y Brian, sin pensar, pisó el palito. "Obvio, más vale. Por faltar el respeto, a todos nos faltaste el respeto, a todo el pueblo argentino. Por eso te hago la fulminante, para que te vayas", le contestó, con los tapones de punta.

El error fue mayúsculo. Porque en "Gran Hermano" las reglas son claras: no se puede cantar el voto antes de que se conforme la placa. El Big escuchó todo y no dudó un segundo. Emitió un comunicado en voz alta: "Acabas de revelar tu voto, por tal motivo debo anularlo. Es un voto cantado antes de conformarse la placa". Y acto seguido, le habló a Pincoya: "Bajas de placa". La chilena no lo podía creer. Se salvó por el error del exfutbolista.

La reacción de Pincoya fue inmediata y cargada de ironía. Empezó a reírse de manera socarrona y lo primero que dijo fue: "Feliz". Después, buscó una cámara y explicó la secuencia con lujo de detalles: "Le dije a Brian: ¿fuiste tú? ‘Sí, sí...', y lo dijo antes de que se forme la placa. Cuando fulminan tienen que morir en la rueda hasta que la placa esté arriba". La frase, una expresión chilena que significa respetar el secreto, le quedó pintada. Brian, que quiso hacerse el vivo, terminó con la derrota más amarga.

Esta jugada fallida de Brian Sarmiento expone algo que se ve seguido en el reality: la calentura del momento puede más que la estrategia. El exfutbolista quiso demostrar autoridad y terminar con Pincoya, pero le faltó sangre fría. La chilena, en cambio, mostró oficio.

Lo pinchó en el momento justo, lo hizo hablar de más y después festejó como si hubiera ganado la lotería. La lección es vieja pero efectiva: en "Gran Hermano", a veces el que pierde la paciencia pierde el juego. Brian quedó expuesto y ridiculizado. Pincoya, más viva que nunca, sigue en carrera. Y el público, con un nuevo video para disfrutar.