"Gran Hermano Generación Dorada": qué participantes están nominados y enfrentarán la placa negativa

Luego de la definición de la prueba del líder de la semana, "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe) tuvo nueva gala de nominación. Con una participante ya fulminada, el resto de los jugadores nominó en vivo. Al final del programa se conformó la nueva placa de nominados para la placa negativa.

En el programa anterior, Luana Fernández perdió el liderazgo semanal por "cantar" su jugada y Manuel Ibero asumió el rol por haber quedado en el segundo lugar en la prueba del líder.

El participante decidió fulminar a Tamara Paganini y otorgarle la inmunidad a Emanuel di Gioia y Nazareno Pompei.

Así votaron los participantes de "Gran Hermano Generación Dorada"

Grecia: Zilli (2) y Daniela (1)

Danelik: Manu (2) y Lolo (1)

Zilli (beneficio de Martín): Yipio (3), Daniela (2) y Titi (1)

Pincoya: Brian (2) y Eduardo (1)

Manuel (espontánea): Eduardo (3) y Zunino (2)

Sol: Zunino (2) y Zilli (1)

Yipio: Zunino (2) y Danelik (1)

Daniela: Eduardo (2) y Brian (1)

Luana: Yipio (2) y Daniela (1)

Zunino: Yipio (2) y Juanicar (1)

Juanicar: Zunino (2) y Danelik (1)

Eduardo: Daniela (2) y Titi (1)

Lolo: Zunino (2) y Danelik (1)

Titi: Grecia (2) y Zunino (1)

Quiénes quedaron nominados en "Gran Hermano Generación Dorada"

La placa de nominados quedó conformada de la siguiente forma: Sol, Tamara, Zunino, Yipio, Daniela, Eduardo, Danelik, Zilli y Brian.