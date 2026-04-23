Solange Abraham regresó a "Gran Hermano Generación Dorada" y protagonizó un fuerte escándalo: "Sos la más aburrida de la casa"

Mientras Gran Hermano Generación Dorada ya lleva meses al aire y no deja de sumar tensión en cada emisión, la vuelta de Solange Abraham reavivó conflictos dentro de la casa. Su ingreso no pasó desapercibido y, en pocas horas, quedó envuelta en una fuerte discusión que volvió a poner al reality en el centro de la escena.

El origen del conflicto

El problema comenzó en el dormitorio femenino, a partir de la reorganización de las camas. Daniela De Lucía ya había expresado su incomodidad por compartir espacio con Solange, pero la situación explotó cuando la participante notó la falta de ropa de cama y la desaparición de una foto personal.

Sin dudarlo, reaccionó frente al grupo y lanzó: "¿Por qué me sacaste la foto? Eso es robo". Luego, con ironía, agregó: "'Ay, mi estrategia de juego es sacar la foto de Sol'. Chicas dale, somos grandes, a ver si se ponen las pilas".

Un cruce cada vez más picante

Mientras Yipio intentaba minimizar el conflicto, Solange fue directo contra Daniela y apuntó sin filtro: "No, no tenés, claramente. Sos la más aburrida de la casa... A mí me da igual la cama, ¿vos te pensás que yo vengo a pelear con vos una cama? Lo que me preocupa es que no tengo mi foto, y Danelik dice que fueron ustedes, se las voy a firmar para que me tengan de recuerdo, fracasadas".

La discusión subió de tono rápidamente y dejó en evidencia la tensión acumulada entre las participantes.

Respuestas sin filtro y acusaciones cruzadas

Lejos de calmarse, el intercambio continuó con fuertes respuestas. Yipio retrucó con dureza: "La cambiamos de pared, ¿tanto escándalo por cambiar la foto de pared? Jodete, manejate, ponete en cuatro y buscala".

Por su parte, Daniela deslizó que todo podría tratarse de una estrategia dentro del juego: "Lo que yo estimo es que Danelik y ella están armando un juego de que le hicimos desaparecer la foto para hablar de esto".

El hallazgo que no trajo calma

Finalmente, la foto apareció detrás de la cama, pero el conflicto ya estaba instalado. Lejos de cerrar la discusión, Daniela volvió a apuntar contra Solange con una crítica directa: "Vos siempre víctima, ‘yo soy jugadora, esto es un juego, tengo la mejor estrategia del mundo, hice el master Gran Hermano'. Esto es ella, volvió de México subida a un pony invisible, ahora está haciendo burla porque es lo único que sabe hacer. Si ustedes eligen esto, yo me voy feliz por la puerta dorada".

Un clima cada vez más tenso

El episodio dejó en claro que la convivencia dentro de la casa atraviesa uno de sus momentos más calientes. El regreso de Solange no solo reconfiguró las alianzas, sino que también encendió conflictos que prometen seguir escalando en los próximos días.

Con estrategias en juego, diferencias personales y tensiones acumuladas, el reality suma un nuevo capítulo cargado de polémica.