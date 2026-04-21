El rating de la televisión argentina tuvo un domingo de sorpresas en el encendido. Mientras gran parte de la audiencia se volcó a la pantalla de Telefe, la competencia intentó captar la atención con nombres de peso, aunque los resultados terminaron exponiendo la dificultad de instalar nuevas propuestas en una grilla cada vez más fragmentada.

Curiosidades del rating: El bajísimo número de Ana Rosenfeld que encendió las alarmas

Según informó La Pavada del Diario Crónica, lo más visto del domingo fue: "GH", 11.6 puntos; "Por el mundo", 9.7; "Pasapalabra", 7.0; "La Peña", 4.2, y "Las chicas de la culpa", 4.0. En Canal 9, el Turismo Carretera hizo 2.7; en América "GPS", 1.5, y en TV Pública "Siempre y cuando", 0.4. Por su parte, "Almorzando con JV" marcó 2.1, mientras que en El Trece y no funcionó "Barbie", 1.8; mejor "La idea de ti", 3.3, y en Net "Culpable o inocente" con Ana Rosenfeld, 0.3.

El dato que más ruido hizo en los pasillos de la industria fue la bajísima performance de Ana Rosenfeld. La abogada, acostumbrada a brillar en los paneles más calientes de la televisión, no logró trasladar su magnetismo personal a su programa propio. Con apenas 0.3 puntos, "Culpable o inocente" quedó en el fondo de la tabla, una cifra que preocupa y que insinúa un debut mucho más frío de lo que se esperaba para alguien con su trayectoria. La frialdad de los números fue un golpe de realidad para un ciclo que no logró romper la barrera de la indiferencia.

Rating: El estreno de "Barbie", que venía de ser un fenómeno mundial, se hundió con apenas 1.8 puntos.

Ni siquiera el glamour de Hollywood pudo salvar la tarde de la competencia. El estreno de "Barbie", que venía de ser un fenómeno mundial, se hundió con apenas 1.8 puntos, demostrando que el domingo fue un día de "caídos" para los grandes nombres. El público parece estar dándole la espalda a las propuestas que no ofrecen ese contacto directo con el vivo o con la realidad inmediata, dejando a figuras como Rosenfeld en una situación de vulnerabilidad frente al minuto a minuto.

Finalmente, el cierre de la semana confirmó que no alcanza con tener una cara conocida para conquistar el control remoto. Mientras la señal de Martínez sigue cómoda en el liderazgo, las señales alternativas sufren para llegar siquiera a un punto de promedio. Hoy, la verdadera pelea por el rating se gana con contenido que logre conectar de forma genuina, dejando claro que el prestigio en Tribunales o en las alfombras rojas no tiene una correlación directa con el éxito en la pantalla chica.