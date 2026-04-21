Beto Casella habría recibido un "ultimátum" por el bajo rating de su programa: la drástica decisión que analiza América

A pesar de que mucho se habló de la llegada de Beto Casella a América TV después de estar 20 años en El Nueve con "Bendita", su nuevo programa atravesaría una fuerte crisis. "BTV", el actual ciclo del conductor, no tendría el éxito que esperaban y las autoridades del canal evaluarían tomar una drástica decisión.

El presente televisivo del conductor genera inquietud dentro de la señal. Si bien su continuidad no estaría en discusión, los números de audiencia no acompañan y encendieron alarmas en la empresa, que sigue de cerca la evolución del formato.

La información fue revelada por Juan Etchegoyen, quien brindó detalles sobre el detrás de escena de "BTV" en su ciclo digital "Mitre Live". "Ustedes saben que el programa de Beto Casella en America TV está en revisión por los números bajos de rating y les voy a contar novedades importantes del tema", expresó.

Luego, el periodista fue contundente y aseguró que "su programa está en una crisis", reflejando el momento complejo que atraviesa el formato. En ese contexto agregó: "El ciclo de Beto no funciona en rating y no digo nada nuevo con esto porque los números hablan por sí solos. Estamos hablando de un programa que fue anunciado como la noticia del año en la TV y no cumple hasta ahora con los números que America TV exige y la crisis está instalada por más que no quieran hacerlo público".

Beto Casella junto a su equipo.

Así las cosas, Etchegoyen anticipó posibles cambios. "Crisis, decisiones, ultimátum como quieran llamarle porque me han dicho que la palabra ultimátum enoja a Beto pero pónganle la palabra que quieran. El canal lo va a esperar 20 días más a ver si dan vuelta este panorama", detalló.

Además, el comunicador advirtió sobre alternativas que se analizan. "La info que tengo yo es que si no funciona, el canal ya tiene decidido con la productora hacer un contenido más de actualidad y política. Y si eso no mejora los números, hay muchas chances que Beto pase a los fines de semana", explicó.

Beto Casella y sus panelistas en "BTV". (Foto: Totalmedios).

Para cerrar, Juan lanzó un dato contundente: "Es un programa que tiene mucho gasto y a mí me dicen que no llega a cubrir esos gastos, yo hablo con gente de América que me cuenta esto. Quizás esto a Beto no se lo dijeron aún y se está enterando por mi", concluyó.