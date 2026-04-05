Barby Franco rompió el silencio tras el impactante choque en Cañuelas: "Un asesino al volante..."

En las últimas horas, Barby Franco atravesó un momento de máxima tensión cuando el auto que conducía quedó involucrado en un choque múltiple en el kilómetro 69 de la Ruta 3. Con el paso de las horas se difundieron imágenes del accidente y su pareja, Fernando Burlando, publicó un fuerte descargo en redes. Más tarde, la influencer rompió el silencio, dio precisiones sobre lo ocurrido y llevó tranquilidad a sus seguidores.

El hecho ocurrió el viernes 3 de abril, a la altura de Cañuelas. La modelo viajaba junto a su hija Sarah Burlando, su niñera y su mascota, cuando todo se desató en cuestión de segundos. Según trascendió, otro vehículo circulaba en contramano y provocó la situación de riesgo.

Tras el susto y las repercusiones en redes sociales, Barby eligió contar en primera persona lo ocurrido mediante una serie de videos en sus historias de Instagram. "Fue una desgracia con suerte", expresó, al describir el dramático momento que podría haber terminado en tragedia.

En su relato, explicó que todo sucedió de forma repentina mientras manejaba con normalidad. "Cuando veo que el tipo viene en contramano mía, dije ‘no puede ser'", recordó. En ese instante, decidió frenar bruscamente para evitar el impacto frontal.

Esa maniobra derivó en un choque en cadena, ya que el auto que venía detrás no logró detenerse a tiempo y terminó colisionando. En total, tres vehículos quedaron involucrados en el siniestro.

El descargo de Barby Franco tras el accidente. (Foto: Instagram/ @barbaritafranco21).

Afortunadamente, no hubo heridos de gravedad. "Por suerte estamos muy bien física y emocionalmente Sarhita, Miriam, mi perrita y yo", aseguró. A su vez, contó que las personas del otro auto sufrieron lesiones leves, aunque están fuera de peligro.

"La parejita de jubilados, un amor. El señor sí se lastimó, tenía un poco de sangre en el brazo, y la mujer tenía dolor en el cuello. Vino la ambulancia y los revisaron. Están rebien, estoy en contacto constante con sus hijas", señaló.

En un fragmento de sus declaraciones, Franco defendió el vehículo en el que viajaba y remarcó su importancia para esclarecer lo ocurrido. "Muchos me bardean el Tesla, pero gracias al auto se pudo grabar toda la secuencia e identificar a este hijo de pu*** que se mandó de contramano, que no sé en qué situación o estado estaba, y que ni siquiera tenía papeles del auto". En esa misma línea, la mediática destacó que el hombre no tendría patente en su auto y lo describió como "un asesino al volante".

Las imágenes del accidente de Barby Franco y su hija Sarah Burlando.

Respecto al conductor que realizó la maniobra peligrosa y ocasionó el incidente, aseveró: "El hombre fue identificado y quedó detenido". Asimismo, este domingo trascendió que inhabilitaron la licencia de conducir del hombre.

Por último, la influencer sumó un dato que generó aún más indignación sobre el accionar del sujeto. "Es más, dejó el camioncito en un campo, agarró su camioneta y se estaba yendo a la costa el hijo de remil pu***. Ya no sé qué pensar", concluyó, visiblemente enojada.