Tras el accidente de Barby Franco, Fernando Burlando se descargó con furia contra el conductor: "Asesino en..."

Barby Franco vivió un momento de susto cuando el auto que conducía fue parte de un choque múltiple en el kilómetro 69 de la Ruta 3. En el vehículo viajaban también Sarah, su hija con Fernando Burlando. Luego de la viralización de un video que muestra cómo ocurrió todo, y que se nota que pudo terminar en tragedia, Fernando salió con los tapones de punta y apuntó contra el conductor. Su descargo reavivó la discusión sobre la inseguridad vial.

El terrible accidente de Barby Franco, que casi termina en tragedia

El hecho ocurrió en la tarde del 3 de abril. Según el parte oficial del Comando de Patrullas de Cañuelas, Barby manejaba su Tesla Cyberbeast junto a su hija de tres años y Miriam Alderete, de 53. Todo transcurría con normalidad hasta que una camioneta Mitsubishi L200 irrumpió en contramano y se dio a la fuga. Barby frenó de golpe para evitar el impacto frontal, pero esa maniobra derivó en que otros dos vehículos la embistieran desde atrás: una Ford Maverick y un Toyota Corolla.

La Justicia ya identificó al presunto responsable: un hombre de 82 años que manejaba la camioneta en contramano. Queda bajo investigación judicial. Por suerte, no hubo heridos de gravedad. Solo un conductor de 75 años sufrió lesiones leves en una mano. Barby y su hija están fuera de peligro, pero el susto fue enorme. Las imágenes captadas por el Tesla muestran lo cerca que estuvieron de una tragedia.

Fernando Burlando no tardó en reaccionar. Usó sus redes sociales para compartir los registros del impacto y lanzó duras críticas contra el sistema. Apuntó contra la falta de sanciones ejemplares para quienes generan este tipo de siniestros. "Asesino en estado larvario. La inseguridad tiene muchas formas, tiene diferentes caras y diversas maneras de golpear con fuerza de tragedia", escribió el abogado, visiblemente indignado.

El descargo de Fernando Burlando tras el accidente de Barby Franco.

Pero no se quedó ahí. Redobló la apuesta con fuertes calificativos y pedidos concretos. "Un asesino en estado de larva", insistió al referirse al conductor, al tiempo que exigió modificaciones urgentes en el Código Penal para endurecer las penas. También alertó sobre la falta de controles efectivos y la debilidad de las condenas actuales: "Un arma con forma de volante que puede destrozar familias". En medio de su bronca, soltó una frase visceral que reflejó el impacto emocional: "¡Hijo de puta!".

El descargo del letrado no pasó inadvertido. Volvió a poner el foco en el debate sobre seguridad vial y respuesta judicial. Desde "LAM" (América TV) también difundieron imágenes del momento posterior al impacto. Afortunadamente, todo quedó en un tremendo susto para la familia Burlando. Pero el enojo de Fernando sigue latente: pide que este tipo de conductas no queden impunes y que se castigue con todo el peso de la ley a quienes manejan como si la ruta fuera suya.