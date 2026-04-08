Celeste Cid sorprendió con un cambio de look radical y se llenó de elogios: "Pasaron cosas"

Celeste Cid, una de las mujeres más lindas del país, Siempre da que hablar en redes por su belleza y sus cambios de look. Tras generar un debate por un notorio cambio en su rostro hace algunos meses, la novia de Santi Korovsky hace más de un año (blanquearon en enero de 2025) ahora mostró un nuevo corte y recibió una ola de elogios.

La actriz apostó fuerte por un cambio de look y sus seguidores le llovieron flores. En una publicación de Instagram, mostró que volvió al pelo corto y el flequillo recto que usó hace un tiempo. Pero lo que realmente llamó la atención fue el tono naranja intenso que rompió con todo lo anterior. "Pasaron cosas", escribió al lado de la imagen, dejando que su nuevo estilo hable por sí solo. La foto capturó el momento exacto en que un estilista trabajaba sobre su cabello, en una escena descontracturada y espontánea.

Los comentarios y reacciones de colegas y fanáticos no tardaron en llegar. Natalie Pérez le tiró toda la buena onda con un "Todo te queda bien, diosa". Brenda Gandini sumó un "Naaa ‘wenooooo'" con emojis de fuego.

También se subieron a la ola Mónica Antonópulos, que celebró el cambio con corazones y aplausos, y Gimena Accardi, que resumió el sentimiento general con un simple y contundente "wow". La actriz, visiblemente contenta, compartió esas devoluciones en sus historias de Instagram.

No es la primera vez que Celeste mete ruido con su apariencia. En septiembre de 2025, durante una entrevista que dio en "Metro y medio", generó repercusión un notorio cambio en su rostro que sorprendió a los usuarios de las redes sociales.

En ese entonces circularon con fuerza mensajes durísimos. "Hay que meter preso al que le tocó la cara. ¿Con qué necesidad?"; "Al cirujano/a de Celeste lo quiero preso y con cadena perpetua. ¡No lo puedo creer!"; "Si a vos esta mujer viene y te pide que le hagas algo en la cara, por ética profesional le decís que no", fueron algunos de ellos.

Lejos de callarse, Celeste Cid destacó los mensajes positivos que recibió estos días, esos que son un mimo a sus 30 años de trayectoria. Pero también enfrentó los comentarios negativos. "Pretender que tengamos la misma cara para siempre, además de cruel, es imposible. No tengo cirugías: soy una mujer de casi 42 años, y me parece justo que las mujeres podamos crecer en paz", se despachó la actriz, que hoy está en pareja con Santiago Korovsky hace más de un año.

Y cerró con una reflexión que dio qué hablar: "El hecho de que además estos comentarios sean escritos por otras mujeres no hace más que evidenciar el mandato que tenemos encima: ‘no se nos está permitido envejecer'". "Pues bien: no hay manera de frenar eso, abracemos el tiempo, incluso el que le dedicamos a escribir mensajes a otrxs, también es tiempo de nuestras propias vidas", sentenció Celeste. Así, con el pelo naranja y la frente bien alta, la actriz volvió a demostrar que la belleza pasa por otro lado.