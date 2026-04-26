Tenía 12 años y discapacidad: murió ahogada en la pileta de un centro terapéutico

Renata, una nena de 12 años con discapacidad motriz, murió ahogada en la pileta de un centro de día terapéutico de Ingeniero Maschwitz mientras los guardavidas, según denunció su familia, no prestaban atención.

La tragedia es investigada como posible negligencia y abandono de persona, y su padre, Ignacio, contó a Crónica que las cámaras de seguridad del lugar registraron el momento en que la menor ingresó al agua acompañada por un adulto, quien luego se habría retirado.

"En las imágenes se ve que queda sin supervisión y que los guardavidas no intervienen", indicó, citando lo que le informó el fiscal de la causa.

"No sé para qué estaban los guardavidas. Estaban con el celular en vez de prestar atención", afirmó en declaraciones televisivas.

El centro sabía que no podía quedar sola





Ignacio subrayó que el establecimiento conocía las limitaciones de su hija. "Tenía una reducción motriz en un brazo. Era imposible que nadara sola. Ellos sabían las condiciones que tenía", expresó.

Y fue más lejos: "Se supone que es un centro para chicos con discapacidad, y la dejan sola sabiendo que no puede quedar sola nunca".

El padre también mencionó antecedentes que, según su visión, ya evidenciaban fallas en el cuidado. "Hace un tiempo me la entregaron con la cara rasguñada por otro chico. Ahí ya me di cuenta de que no había control", recordó.

" Cuando llegué, me dijeron que había llegado sin vida "





Sobre el momento en que tomó conocimiento de la tragedia, relató: "Me avisaron a la tarde. Cuando llegué, la médica me dijo que había llegado sin vida".

La investigación judicial busca determinar si existió negligencia, abandono de persona u otras responsabilidades penales por parte del personal y las autoridades del centro. La familia exige respuestas y justicia.

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