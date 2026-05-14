Caso Bastián: una pericia complica a la conductora del UTV y la señala como responsable del choque en los médanos de Pinamar

La causa por el choque en los médanos de Pinamar que dejó al borde de la muerte al pequeño Bastián Jerez sumó un avance pericial determinante.

Un adelanto del informe accidentológico complica la situación de Noemí Quirós, conductora del UTV, al señalar que contaba con mejores condiciones de visibilidad y ángulos de circulación para advertir la presencia de la Volkswagen Amarok y evitar la colisión.

Según fuentes del expediente que tramita en la Fiscalía N°5 de Pinamar, la pericia técnica sostiene que Quirós pudo haber detectado la camioneta con mayor anticipación que su conductor, Manuel Molinari, quien no habría contado con la misma capacidad visual.

Así quedaron los vehículos tras el accidente.

Por el hecho, ambos conductores y el padre del menor, Maximiliano Jerez, permanecen imputados por lesiones culposas agravadas.

El calvario de Bastián: "Se comunica con una pizarra"

En las últimas horas, Macarena Collantes, madre de la víctima, prestó declaración ante la Justicia y brindó un crudo panorama sobre el estado de salud del nene, quien permanece internado en el Hospital Italiano de San Justo.

"Todavía no logran estabilizarlo del intestino, se alimenta por sonda y no puede mover sus extremidades", relató la mujer.

Bastián, que al momento del impacto ocurrido el 12 de enero iba "a upa" de su padre en el UTV, debió ser sometido a una traqueotomía que le impide hablar, por lo que utiliza una pizarra para interactuar con su familia.

Collantes también arrojó luz sobre la relación entre los protagonistas: aseguró que su pareja, Maximiliano Jerez, le afirmó no conocer a la conductora del UTV y que se trataba de un encuentro ocasional en la playa.

Además, la declaración dejó en evidencia la falta de medidas de seguridad, ya que el nene viajaba sobre su padre y no se registraron precisiones sobre el uso de cinturones.

Mientras la evolución médica es seguida de cerca, la familia espera que en un plazo de 45 días el menor pueda ser trasladado a un centro de rehabilitación, aunque su cuadro sigue siendo calificado como delicado.