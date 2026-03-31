¡VIDEO! Árbitro con tobillera electrónica dirigía un partido y así huyó de la policía

Un árbitro que cumplía funciones en un torneo amateur de Trelew, Chubut, protagonizó un hecho cinematográfico al ser descubierto dirigiendo un partido mientras portaba una tobillera electrónica de control judicial.

Todo ocurrió en el predio deportivo "Marquitos", durante una jornada que parecía transcurrir con total normalidad hasta que el personal policial arribó al lugar. Al verse acorralado por los efectivos, el hombre abandonó su puesto en el campo de juego de manera inmediata.

El sospechoso buscó refugio en el interior de un vehículo ajeno que se encontraba estacionado en las inmediaciones del predio, con la clara intención de ocultarse y evitar que los efectivos notaran el dispositivo que llevaba sujeto a una de sus piernas.

Sin embargo, su actitud sospechosa y el accionar de los agentes permitieron interceptarlo antes de que lograra retirarse del sector.

Según las primeras informaciones que trascendieron tras el operativo, el dispositivo electrónico que portaba el árbitro estaría vinculado a una causa por violencia de género en la que se le habría dictado una medida de prisión domiciliaria o restricción de movimiento que claramente estaba quebrantando.

Fuentes policiales indicaron que el hombre no contaba con autorización para estar fuera de su domicilio y mucho menos ejerciendo una actividad pública.

Mientras el árbitro era retirado del lugar y se realizaban las actuaciones correspondientes por el quebrantamiento de la medida judicial, en las canchas linderas, la actividad deportiva continuó como si nada estuviera sucediendo.

El hombre quedó a disposición de la justicia de Chubut, que ahora deberá determinar si se le revoca el beneficio de la tobillera electrónica para ser trasladado a una unidad penal.