Darío Herrera será el árbitro del duelo entre River y Boca: su historial en los Superclásicos
La Liga Profesional confirmó que uno de los árbitros mundialistas dirigirá el partido más destacado de la 15ta. fecha del Torneo Apertura.
Listo. Se terminó la incertidumbre. Darío Herrera será el árbitro del Superclásico entre River y Boca que se disputará el próximo domingo a las 17.00 en el Monumental por la fecha 15 del Torneo Apertura. Lo acompañarán sus asistentes Juan Pablo Belatti y Pablo González; Juan Pafundi será el cuarto árbitro y en el VAR estarán Héctor Paletta y Sebastián Habib.
Herrera viene de recibir una gran noticia en la última semana: fue uno de los árbitros elegidos para representar a la Argentina en el Mundial 2026 junto a Facundo Tello y Falcón Pérez.
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Hay que destacar también que el experimentado árbitro estará al frente del clásico por séptima vez. En los anteriores hubo tres victorias para Boca, dos empates y un triunfo para River. El último antecedente fue para el Millonario con un gol de Borja de penal sancionado en el último minuto y que terminó con siete expulsados.
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El historial de Herrera en los Superclásicos
- 7 de mayo de 2023: River 1-0 Boca (Liga Profesional)
- 11 de septiembre de 2022: Boca 1-0 River (Liga Profesional)
- 20 de marzo de 2022: River 0-1 Boca (Copa de la Liga)
- 24 de abril de 2016: Boca 0-0 River (Torneo de Primera División)
- 13 de septiembre de 2015: River 0-1 Boca (Torneo de Primera División)
- 14 de mayo de 2015: Boca 0-0 River (Copa Libertadores, luego 3-0 para River por sanción)
Todas las designaciones de la fecha 15 del Torneo Apertura