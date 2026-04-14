Darío Herrera será el árbitro del duelo entre River y Boca: su historial en los Superclásicos

Listo. Se terminó la incertidumbre. Darío Herrera será el árbitro del Superclásico entre River y Boca que se disputará el próximo domingo a las 17.00 en el Monumental por la fecha 15 del Torneo Apertura. Lo acompañarán sus asistentes Juan Pablo Belatti y Pablo González; Juan Pafundi será el cuarto árbitro y en el VAR estarán Héctor Paletta y Sebastián Habib.

Herrera viene de recibir una gran noticia en la última semana: fue uno de los árbitros elegidos para representar a la Argentina en el Mundial 2026 junto a Facundo Tello y Falcón Pérez.

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Hay que destacar también que el experimentado árbitro estará al frente del clásico por séptima vez. En los anteriores hubo tres victorias para Boca, dos empates y un triunfo para River. El último antecedente fue para el Millonario con un gol de Borja de penal sancionado en el último minuto y que terminó con siete expulsados.

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El historial de Herrera en los Superclásicos