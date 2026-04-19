¡Mordida fatal! Jubilado murió desangrado al intentar separar a dos pitbull que se peleaban

Un hombre de 65 años falleció este sábado en la ciudad de Puerto Madryn tras ser atacado por un perro de raza pitbull dentro de su propiedad.

El trágico episodio ocurrió en una vivienda de la calle Thomas Espora, en la zona norte de la localidad chubutense, cuando la víctima intentó intervenir en una pelea entre dos canes pertenecientes a su propia familia.

Las causas del fallecimiento

De acuerdo a la información suministrada por fuentes policiales y el sitio local El Chubut, el incidente se registró pasadas las 19 horas.

Durante el enfrentamiento entre los animales, uno de los perros mordió al jubilado en una de sus piernas.

La gravedad de la lesión radicó en que el can alcanzó la arteria femoral, lo que generó un cuadro irreversible.

Según los reportes médicos iniciales, la herida "ocasionó una pérdida masiva de sangre" que derivó en el fallecimiento del hombre por desangramiento antes de que pudiera ser estabilizado.

Conmoción en la zona norte

El suceso ha generado un profundo impacto en la comunidad de Puerto Madryn.

Personal policial y servicios de emergencia trabajaron en el domicilio de la calle Thomas Espora para realizar las pericias correspondientes.

El caso vuelve a poner bajo análisis la tenencia de razas potencialmente peligrosas y los riesgos de intervenir de forma directa en riñas caninas, un factor que en este caso resultó en un desenlace fatal para el vecino de la provincia de Chubut.