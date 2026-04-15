Mayo trae descanso XXL: cómo quedan los dos fines de semana largos del mes

Mayo llegará con una buena noticia para quienes esperan una pausa en la rutina: tendrá dos fines de semana largos, incluyendo uno de ellos de carácter XXL, ideal para escapadas, turismo o descanso.

Según el calendario oficial de feriados 2026 difundido por la Jefatura de Gabinete de la Nación, el próximo feriado nacional será el Día del Trabajador, que se conmemora el viernes 1° de mayo, lo que dará lugar a un fin de semana largo de tres días consecutivos.

La fecha, de carácter internacional, reconoce la lucha histórica de los trabajadores por mejores condiciones laborales y derechos adquiridos. En Argentina y en distintos países del mundo suele recordarse con movilizaciones, actos y actividades conmemorativas.

De acuerdo con la Ley 27.399, que regula el régimen de feriados nacionales y fines de semana largos, el 1° de mayo es un feriado inamovible, por lo que no puede trasladarse con fines turísticos. Sin embargo, en 2026 su coincidencia con un viernes permitirá un descanso extendido.

Pero mayo no terminará allí en materia de feriados: el mes contará también con un segundo fin de semana largo gracias al Día de la Revolución de Mayo, que este año caerá lunes 25 de mayo, generando otro receso de tres días.

De esta manera, el quinto mes del año ofrecerá dos oportunidades para descansar o planificar viajes cortos, consolidándose como uno de los meses con más pausas del calendario laboral argentino.