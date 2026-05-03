3 buenas noticias para jubilados: ¿Qué deben saber sobre los cobros de mayo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se prepara para poner en marcha el esquema de pagos de mayo 2026 con una serie de novedades que beneficiarán a jubilados y pensionados en todo el país.

Las modificaciones previstas alcanzan tanto a quienes cobran la jubilación mínima como a aquellos que perciben haberes más altos, además de incluir a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC). En todos los casos, los cambios estarán vinculados con los cobros de este mes y apuntan a mejorar la situación económica de los adultos mayores.

Jubilados de ANSES: 3 buenas noticias para empezar el mes de mayo

1. Aumento para jubilados y pensionados de ANSES

La primera novedad tiene que ver con el aumento en los haberes previsionales. Para mayo, se prevé una suba del 3,4%, que impactará en jubilaciones, pensiones y otras prestaciones alcanzadas por la fórmula de movilidad vigente.

Con este ajuste, la jubilación mínima se ubicará en torno a los $393.250, mientras que el haber máximo ascenderá aproximadamente a $2.646.200. Este incremento se acreditará junto con el pago mensual habitual.

Para calcular este aumento, que aún debe ser oficializado por ANSES, se toma la inflación de dos meses previos al momento de aplicar las actualizaciones en los montos de los haberes jubilatorios.

2. Bono de refuerzo

En segundo lugar, continuará el pago del bono extraordinario de hasta $70.000 para quienes perciben la jubilación mínima. Este refuerzo también alcanza a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a beneficiarios de Pensiones no Contributivas.

De esta manera, quienes cobran el haber mínimo podrían alcanzar un ingreso total de $463.250 durante mayo. El adicional se deposita automáticamente junto con los haberes.

Los jubilados cuentan con el dato del aumento previsto para mayo, el bono de refuerzo y el cronograma de pagos.

3. Calendario de pagos, fecha por fecha

La tercera novedad está vinculada con el calendario de pagos. ANSES adelantó cómo se organizarán las fechas de cobro del mes, que comenzarán más tarde de lo habitual debido al feriado del 1 de mayo. Además, el cronograma tendrá una interrupción hacia el final del mes por el feriado del 25 de mayo.

En el caso de los jubilados que cobran la mínima, las fechas tentativas son las siguientes:

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo

DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo





Para los titulares de PNC, el esquema será:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo





Por último, quienes perciben haberes superiores a la mínima cobrarán en las siguientes fechas: