Jubilados ANSES: el monto de cobro final de mayo y la advertencia en el calendario de pagos

A partir de mayo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplica una nueva actualización en los haberes de los jubilados y pensionados, basada en el índice de inflación de marzo.

Si bien las cifras "brutas" ya son oficiales, muchos titulares se encuentran con sorpresas al momento de retirar el efectivo debido a los descuentos de obra social y cuotas de créditos que impactan directamente sobre el nuevo incremento.

¿Cuánto cobran los jubilados en mayo?





Para quienes perciben la jubilación mínima, el esquema se divide en tres componentes que determinan el cobro de jubilados en mayo 2026:

Haber base actualizado: sube a $393.174,10 . Sobre este monto se calcula el descuento del 3% destinado al PAMI o la obra social correspondiente.

Bono de refuerzo: se mantienen los $70.000 . Es importante recordar que este bono no sufre ningún tipo de descuento ni retención.

Garantía para aportantes: quienes tienen 30 años de aportes efectivos (sin moratoria) deben percibir al menos el 82% del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Al sumar el básico y el bono, el monto garantizado es de $463.174,10. Sin embargo, si se tiene un crédito vigente, la cuota podría debitarse automáticamente de este total.

El monto de cobro final para los jubilados en mayo.

Atención: el freno en el calendario de cobros de mayo





Un dato clave para quienes consultan la fecha de cobro de jubilados en mayo 2026 es la interrupción de pagos por el feriado del pasado viernes 1° de mayo.

Al no haber actividad bancaria desde el jueves 30 de abril, el esquema se reactivará recién la semana que viene. De todas formas, el calendario oficial para los haberes mínimos comenzará el lunes 11 para los documentos terminados en 0.

La división por terminación de DNI en las fechas busca ordenar la liquidez de los bancos tras el aumento de la movilidad mensual.

Cómo verificar la liquidación exacta

Para evitar dudas sobre si se aplicó correctamente el bono o el aumento, se recomienda consultar el recibo digital: