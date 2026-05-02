Bono de mayo para jubilados: ¿Cómo saber si corresponde cobrarlo y cuál es el monto actual?

Los jubilados y pensionados todavía no comenzaron a cobrar su haber de mayo. Sin embargo, ya pueden conocer las novedades relacionadas con el ajuste en el monto base de cobro, el refuerzo y el cronograma de pagos.

Además del aumento por movilidad, es fundamental distinguir quiénes percibirán el bono de forma completa y quiénes lo harán de manera proporcional.

¿De cuánto es el monto del bono para jubilados en mayo?





Para este período, el bono de la ANSES se mantiene en $70.000. Al sumarse al incremento del 3,4% por movilidad, el haber mínimo se posiciona en $393.174,10.

De este modo, el piso garantizado de ingresos para los jubilados durante mayo es de $463.174,10. Ningún titular puede percibir menos de ese valor.

¿A quiénes les corresponde cobrar el refuerzo?





El acceso al beneficio extraordinario está determinado por el nivel de ingresos mensuales del beneficiario:

Cobro total ($70.000): corresponde a los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.

Cobro proporcional: aquellos que cuentan con un haber superior a la mínima, pero inferior al tope de $463.174,10, obtendrán un extra hasta alcanzar dicha cifra.

Pensiones No Contributivas (PNC): los beneficiarios de las PNC por Invalidez, Vejez y Madres de 7 hijos también están habilitados para recibir el refuerzo.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): quienes la cobran, ven reflejado el bono de forma completa.

Jubilados: ¿Cómo saber si corresponde cobrar el bono de mayo?

Calendario y modalidad de pago





Es importante recordar que el cobro se realiza de forma automática en la misma fecha y cuenta donde se acredita el haber mensual.

Las acreditaciones para los haberes mínimos comenzarán el lunes 11 de mayo, según la terminación del DNI. Para verificar el detalle de la liquidación, los beneficiarios pueden ingresar a la plataforma Mi ANSES.

Deben hacerlo con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, donde podrán descargar el recibo de haberes oficial y constatar el ítem correspondiente al refuerzo previsional.