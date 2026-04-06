El fiscal pidió nuevos informes sobre las propiedades y los viajes de Manuel Adorni al exterior

El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó este lunes una nueva serie de medidas de pruebas sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la causa donde se lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito.

Entre otras cosas, pidió a Migraciones, aeropuertos y empresas aéreas precisiones de las salidas del país del funcionario y su mujer, Bettina Angeletti, para averiguar el destino final de sus viajes y las condiciones en las que volaron.

Además, el fiscal solicitó informes completos a los registros de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad, y los consorcios donde tienen departamentos, en busca de conocer los gastos que les generan esos inmuebles.

El fiscal Gerardo Pollicita investiga al jefe de Gabinete.

Pollicita citó a declarar como testigo al ex futbolista Hugo Morales, que fue titular del departamento de Caballito donde viven el jefe de Gabinete y su familia. El ex volante de Huracán y Lanús era dueño de esa propiedad, que el año pasado vendió en 200.000 dólares a dos jubiladas. Meses después, Adorni la compró por U$S230.000, pagada en su mayor parte con un crédito que le dieron ambas mujeres.

Junto con el pedido de un "historial completo de dominio" de inmuebles vinculados a Adorni y su esposa, la Fiscalía requirió informes sobre titulares, transferencias, escrituras, hipotecas y todo antecedente registral.

Según la denuncia, el departamento de Caballito y la casa en el country India Cuá, en el distrito bonaerense de Exaltación de la Cruz, se habrían comprado sin desprenderse de anteriores propiedades: otro departamento en Parque Chacabuco y un inmueble en La Plata.

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