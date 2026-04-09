El juez Lijo levantó el secreto bancario y fiscal de Adorni y su esposa

El juez federal Ariel Lijo levantó el secreto bancario, financiero y fiscal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de Bettina Angeletti, esposa del funcionario.

La solicitud había sido realizada por el fiscal Gerardo Pollicita, quien apuntó que el objetivo es "reconstruir con precisión la evolución patrimonial, económica y financiera" del jefe de Gabinete y su pareja.

Esta medida tiene por objetivo también "verificar el origen" de los fondos que ellos manejaron, "contrastar la información proveniente de las declaraciones juradas", revisar sus compras y consumos, y "establecer si éstos encuentran sustento en ingresos, trazables y consistentes con su capacidad económica exteriorizada".

La solicitud se extiende a las mujeres implicadas como prestamistas

El magistrado también solicitó el levantamiento del secreto fiscal sobre seis mujeres identificadas en la causa como prestamistas o acreedoras de Adorni: Silvia Pais, Norma Zuccolo, Beatriz Viegas, Claudia Bibiana Sbabo, Graciela Molina y Victoria María José Cancio.

Pollicita hizo este pedido tras analizar "los elementos ya incorporados" en la causa, entre los que se encuentran los informes registrales, escrituras, declaraciones juradas patrimoniales y declaraciones testimoniales.

El secreto bancario y fiscal sobre el jefe de Gabinete y Angeletti se levanta a partir del 1 de enero de 2022, para intentar reconstruir el patrimonio de ambos antes del ingreso de Manuel Adorni a la función pública.