Adorni gastó casi 9000 dólares solo en alojamiento durante sus vacaciones en Aruba

La Justicia confirmó que Manuel Adorni abonó 8874 dólares por su alojamiento en dos hoteles durante su viaje a Aruba entre fines de diciembre de 2024 y principios de enero de 2025. A ese monto se suman 5800 dólares en pasajes aéreos, lo que eleva el costo total de las vacaciones a U$S14.696, según surge del expediente por presunto enriquecimiento ilícito que encabeza el fiscal Gerardo Pollicita.

De acuerdo con lo confirmado en la causa, el entonces vocero del Gobierno se hospedó en el Embassy Suites Hilton Aruba Beach entre el 29 de diciembre de 2024 y el 3 de enero de 2025, y luego en el Divi Dutch Village Resort del 3 al 9 de enero. Los pasajes fueron comprados a Latam a razón de 1450 dólares por persona, abonados en efectivo y en dólares, según informó la aerolínea a la Justicia. El vuelo de ida hizo escala en Perú y el de regreso en Ecuador.

El salario de Adorni y la mirada judicial sobre su estilo de vida

El viaje se produjo cuando Adorni se desempeñaba como vocero del presidente Javier Milei, con un salario que -según consta en la causa- estaba congelado y rondaba los 3 millones de pesos mensuales. La Justicia tiene en la mira sus gastos declarados para verificar si ese estilo de vida puede justificarse con sus ingresos. En ese marco, el juez Ariel Lijo dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti.

Las operaciones inmobiliarias bajo la lupa

En paralelo, la fiscalía avanza en el análisis de otras erogaciones en dólares. Entre los puntos bajo revisión figura un pago de 30.000 dólares en el marco de la compra de un departamento en la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, adquirido por un total de 230.000 dólares con una hipoteca de 200.000 dólares a cargo de las vendedoras.

Este miércoles declaró Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las prestamistas, y reveló que Adorni le debería otros U$S65.000 por refacciones realizadas en ese inmueble. También figura en la causa la compra de una vivienda en el country Indio Cuá por 120.000 dólares, financiada en parte con una hipoteca previa sobre un departamento en la calle Asamblea. Esa misma hipoteca registra un pago parcial de 30.000 dólares efectuado en noviembre de 2025, con saldo aún vigente.