Adorni rompió el silencio en X con ironías y convoca a la mesa política de La Libertad Avanza

Después de días de silencio, Manuel Adorni volvió a activar su cuenta de X con mensajes irónicos y chicanas dirigidas a quienes lo critican por las denuncias sobre su patrimonio. El jefe de Gabinete, que lleva 40 días bajo la lupa judicial, optó por el sarcasmo como respuesta pública antes de reunir este viernes a las 11 a la mesa política de La Libertad Avanza.

Entre las publicaciones que eligió responder, Adorni citó con un escueto "¿?" un tuit que reproducía las declaraciones del biógrafo de Javier Milei, Nicolás Márquez, quien había sentenciado que el jefe de Gabinete estaba políticamente liquidado.

"Adorni es un muerto político, es alguien que está terminado, acabado, finiquitado, no estoy diciendo ninguna novedad, no estoy elaborando ningún pensamiento sofisticado, es algo observable", había dicho Márquez. El biógrafo también lo calificó de "jefe de Gabinete fotográfico, estético" y aseguró que las fotos junto a figuras del oficialismo son "para apoyarse, no cumple ninguna otra función, si no puede ni dar una conferencia de prensa".

Ante un usuario anónimo que cuestionaba la cobertura mediática del caso, Adorni apuntó además contra Axel Kicillof y la comitiva que habría llevado el gobernador bonaerense a su gira por España. "Él no cambió el espejo del baño. Fin", escribió, en alusión directa a la investigación judicial que incluye la refacción integral del departamento que adquirió en Caballito el año pasado.

La investigación judicial

La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, y apunta a determinar si los gastos del funcionario se condicen con sus ingresos. Adorni cobró hasta diciembre un salario de bolsillo apenas superior a los 3 millones de pesos, mientras su esposa, Bettina Angeletti, era monotributista.

Entre los puntos que investiga la Justicia se destacan un viaje a Aruba -entre fines de diciembre de 2024 y enero de 2025- cuyos pasajes fueron abonados en efectivo por casi US$5.800, y las obras realizadas en el departamento de Caballito. A eso se suman refacciones en una casa en el country Golf Club Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de Angeletti, y el pago de hipotecas por US$300.000 para acceder a ambas propiedades.

El caso se conoció públicamente el 8 de marzo, cuando trascendió que Angeletti integró la comitiva oficial que viajó a Nueva York para la "Argentina Week". Al día siguiente, el periodista Carlos Pagni reveló un vuelo privado de la familia a Punta del Este. Adorni designó al abogado Guillermo Ledesma para su defensa.

Foto de respaldo y agenda legislativa

La reunión de este viernes se realizará en el despacho de Adorni, en la planta baja de Balcarce 50, y servirá también como nueva muestra de apoyo político al jefe de Gabinete. Se espera la presencia de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; el asesor presidencial Santiago Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el armador político Eduardo "Lule" Menem.

No estará el ministro de Hacienda, Luis "Toto" Caputo, que se encuentra en Washington en viaje oficial. La agenda incluirá la reforma política como eje central de la hoja de ruta legislativa del oficialismo.