El fiscal Pollicita investigaría más de 10 viajes de Adorni al exterior: esta semana pedirá más pruebas

La fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita recibió un listado de entre 15 y 19 viajes realizados por Manuel Adorni desde 2023, contando ida y regreso por separado. Este lunes se firmarán nuevas medidas de prueba para precisar los destinos de varios de esos trayectos, cuya información en los registros de Migraciones está incompleta.

La investigación tiene su origen en dos denuncias de la diputada Marcela Pagano por presunto enriquecimiento ilícito. La hipótesis es que el ritmo de gastos del jefe de Gabinete podría no coincidir con los ingresos que declaró ante la Oficina Anticorrupción.

El disparador fue el vuelo privado hacia Punta del Este que Adorni tomó durante el fin de semana de Carnaval de febrero, junto a su familia y al periodista de la TV Pública Marcelo Grandio. El viaje costó más de 4.800 dólares y las facturas ya fueron incorporadas al expediente. A partir de ahí, la investigación se fue ampliando.

Según informó Clarín, entre los viajes detectados hay varios que no registran el destino final. El fiscal sospecha que algunos trayectos consignados hacia Perú o Ecuador podrían no haber sido los destinos reales. "No tenés un viaje que detalle como final del trayecto Aruba, pero esa información no está completa. Desde Estados Unidos te podés ir a Hawai y no es información que Migraciones tiene en sus registros", explicaron fuentes judiciales al matutino.

En paralelo, la pesquisa analiza los movimientos financieros de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, que también realizó viajes a Europa y cuya consultoría fue contratada por YPF.

Las propiedades de Adorni, también bajo la lupa

Otro frente son dos propiedades del funcionario: una casa en el Country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, y un departamento en Caballito. En ese último caso, el 87% del valor fue financiado por dos mujeres que al ser consultadas por La Nación coincidieron en que no conocen a Adorni. Fuentes inmobiliarias estiman que el inmueble valdría cerca del doble de los 230.000 dólares declarados en la escritura.

La escribana que rubricó ambas operaciones deberá declarar como testigo en la fiscalía este miércoles.

Adorni negó públicamente las acusaciones pero no dio precisiones ante la prensa, y dijo que respondería ante la Justicia cuando correspondiera.