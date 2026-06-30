Malestar en el PRO por las críticas de Milei a Macri: "El Gobierno no estaría de pie sin nuestro apoyo"

El PRO cruzó con dureza al presidente Javier Milei tras sus recientes declaraciones contra la gestión económica de Mauricio Macri.

El secretario general del partido y diputado nacional, Fernando de Andreis, advirtió que la actual administración libertaria difícilmente se mantendría en pie sin el sostenimiento político y legislativo que le brinda el espacio aliado en el Congreso.

La respuesta de la mano derecha del exmandatario se disparó luego de que el jefe de Estado acusara a la gestión de Juntos por el Cambio de haber "estafado a los argentinos" mediante el reperfilamiento de la deuda en pesos.

El cruce coincide, además, con una profunda reconfiguración en el gabinete nacional que reavivó las tensiones entre ambas fuerzas.

Las duras críticas de Javier Milei a Mauricio Macri

El quiebre discursivo se originó en una entrevista donde el Presidente apuntó hacia el programa financiero del macrismo.

"El propio gobierno de Mauricio Macri estafó a los argentinos defaulteando la deuda en pesos, ¿o qué fue el reperfilamiento?", cuestionó el mandatario, tildando la medida como un "default" encubierto.

Asimismo, criticó el blanqueo de capitales implementado en aquel período, señalando que la posterior vuelta del kirchnerismo afectó directamente a quienes confiaron en esa iniciativa tributaria.

El rol del PRO en el Congreso y el respaldo político

En declaraciones radiales a Eduardo Feinmann, De Andreis rechazó de plano las acusaciones y remarcó el peso de su espacio en la gobernabilidad actual.

"Hoy no hay ley que salga sin los votos del PRO", sentenció el legislador, subrayando la dependencia que el oficialismo tiene en Diputados y el Senado.

El dirigente recordó también el apoyo político histórico brindado a la actual administración durante los momentos de mayor volatilidad económica del año anterior.

En esa línea, puntualizó que cuando la presión cambiaria requirió el auxilio financiero internacional, fue el propio expresidente quien acudió a Olivos para respaldar la gestión.

Cambios en el gabinete: la salida de Manuel Adorni y la llegada de Diego Santilli

El debate interno se da en un escenario de recambio institucional clave para el Poder Ejecutivo. Tras la publicación del decreto 548/2026, se oficializó el desplazamiento de Manuel Adorni y la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete de ministros.

De Andreis descartó de forma categórica que el desplazamiento haya obedecido a una presión directa de su partido político. "Es muy injusto decir que el PRO lo termina volteando; Adorni se voltea solo, además le mintió al Gobierno", manifestó el diputado respecto a las investigaciones que pesaban sobre el exfuncionario.

Respecto a la incorporación de Santilli, el secretario general celebró su llegada calificándolo como un dirigente histórico del espacio que aportará previsibilidad a la gestión nacional.

Asimismo, adelantó que esperan una fluida relación con los gobernadores provinciales y el estricto cumplimiento de sus informes mensuales ante ambas cámaras legislativas.

Una advertencia de cara al escenario electoral

Frente al panorama político de mediano plazo, la conducción del partido fundado por Macri insistió en la necesidad de blindar el rumbo económico y postergar las diferencias para el próximo año.

El dirigente remarcó que las oportunidades que ofrece el país en sectores estratégicos dependen de mantener la unidad del arco oficialista y aliado. "Si nosotros no estamos unidos, se te cuela el populismo, se te cuela el kirchnerismo y volvemos a la misma historia de siempre", concluyó.