Confiado: Javier Milei aseguró que "los mercados claramente están viendo que vamos a reelegir"

El presidente Javier Milei afirmó que los mercados internacionales anticipan un escenario de continuidad política para su administración.

El jefe de Estado descartó la posibilidad de enfrentar un ataque especulativo durante el próximo año y ponderó las variables financieras actuales como un reflejo de la confianza exterior en el rumbo económico del país.

"A nivel financiero estamos blindados, el riesgo país está a la baja. Los mercados miran a futuro. Claramente están viendo que vamos a reelegir", aseveró el mandatario en declaraciones brindadas a un canal de streaming, donde analizó la evolución de la macroeconomía local.

El debate sobre el blindaje financiero internacional

El titular del Poder Ejecutivo nacional defendió la solidez del programa financiero actual frente a los cuestionamientos de analistas del sector privado.

El Presidente minimizó los informes de los especialistas que ponen en duda la sustentabilidad de las reservas y los compromisos externos.

"Hay economistas que dicen que no estamos blindados", reconoció el mandatario, contrapesando esas visiones con la dinámica actual de los bonos soberanos y los indicadores de riesgo que computan las entidades bancarias del exterior.

Sostenibilidad del crecimiento y evolución del PBI

Al evaluar el nivel de actividad, el jefe de Estado argumentó que la economía argentina experimenta un cambio de tendencia estructural respecto a las últimas décadas.

El mandatario contrapuso los registros históricos con los indicadores de las cuentas nacionales obtenidos durante su gestión.