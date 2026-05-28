Javier Milei recibirá a miembros del Congreso de los Estados Unidos, la mayoría cercanos a Donald Trump

Una delegación bipartidaria del Congreso de los Estados Unidos llegará este viernes a la Casa Rosada para reunirse con el presidente de la Nación, Javier Milei. El encuentro está previsto para las 11 y se da en medio del fuerte alineamiento político y diplomático con el gobierno republicano de Donald Trump.

La comitiva de mayoría republicanos la integran seis miembros de la Cámara de Representantes estadounidense. Según información brindada por Presidencia a cronica.com.ar participarían Mario Díaz-Balart (partido republicano por el estado de Florida); Enrique Cuellar (demócrata por Texas); Andrew Harris (republicano por Maryland); Chuck Edwards (republicano por Carolina del Norte); David Rouzer (republicano por Carolina del Norte); Jay Obernolte (republicano por California).

Además, Milei recibirá al médico del Capitolio, Brian Monahan. También participarán Susan Adams, directora del personal del Subcomité de Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados (NSRP) de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes. Y Erin Kolodjeski, secretaria de la minoría y directora del personal del mismo organismo.

Javier Milei estará este viernes en la Casa Rosada

El Presidente no suele estar los viernes en la Casa Rosada, pero hará una excepción para la visita de los representantes del poder legislativo estadounidense, entre los que aparecen dirigentes de peso dentro del Partido Republicano y con cercanía a Trump.

Por ejemplo, el congresista Mario Díaz-Balart que es uno de los referentes republicanos más activos en política exterior y asuntos latinoamericanos dentro del Congreso estadounidense. "El presidente Milei intenta salvar a la Argentina", aseguró en una entrevista cuando el líder de La Libertad Avanza llegó a la Casa Rosada.

El congresista Mario Díaz-Balart de estrecha cercanía con Trump visitará a Javier Milei en la Rosada.

La llegada de la delegación parlamentaria ocurre a pocas semanas del viaje del asesor presidencial, Santiago Caputo, a Washington DC. para fortalecer los vínculos con la administración republicana.

Como es habitual en sus discursos, Milei aprovechó el que brindó este mediodía en el Latam Economic Forum en Parque Norte para reforzar su posicionamiento en política exterior. "Hemos sido muy claros al respecto", marcó en clara referencia a la Casa Blanca republicana.

Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca en 2025.

En un pasaje de su exposición centrada en la economía y en defensa de su modelo libertario, Milei aseguró que "el presidente Trump reza América para los americanos. Esto significa nada más y nada menos que América debe ser un continente en el que todos sus habitantes pueden ejercer libremente sus facultades, crecer económicamente y prosperar sin que potencias extranjeras interfieran con ese crecimiento para favorecer sus propios intereses".

Y sostuvo: "Los Estados Unidos están buscando con el nearshoring tener un seguro geopolítico, quiere sus cadenas de valor cerca, con socios confiables para no quedar expuestos si el mundo se fragmenta aún más. América Latina puede ser ese refugio, pero para ser elegibles tenemos que estar a la altura".