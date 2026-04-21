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Martes, 21 de abril de 2026

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DECISIÓN

Donald Trump anunció la extensión del alto al fuego con Irán

Sin embargo, ordenó mantener el bloqueo de los puertos iraníes hasta arribar a un acuerdo.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció la extensión del alto el fuego con Irán, después que se suspendiera el viaje de su vice, JD Vance, a Pakistán para negociar la tregua.

Sin embargo, el mandatario norteamericano ordenó mantener el bloqueo de los puertos iraníes hasta alcanzar un acuerdo con el régimen.

"He dirigido a nuestras Fuerzas Armadas para que continúen el bloqueo y, en todos los demás aspectos, permanezcan listas y capacitadas, y extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado", resaltó Trump en la red social Truth Social.

Trump planteó que con esta medida pretende favorecer a que el régimen iraní "pueda presentar una propuesta unificada", como solicitaron el medidor Asim Munir y el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif.

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