Donald Trump anunció la extensión del alto al fuego con Irán
Sin embargo, ordenó mantener el bloqueo de los puertos iraníes hasta arribar a un acuerdo.
El presidente estadounidense Donald Trump anunció la extensión del alto el fuego con Irán, después que se suspendiera el viaje de su vice, JD Vance, a Pakistán para negociar la tregua.
Sin embargo, el mandatario norteamericano ordenó mantener el bloqueo de los puertos iraníes hasta alcanzar un acuerdo con el régimen.
"He dirigido a nuestras Fuerzas Armadas para que continúen el bloqueo y, en todos los demás aspectos, permanezcan listas y capacitadas, y extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado", resaltó Trump en la red social Truth Social.
Trump planteó que con esta medida pretende favorecer a que el régimen iraní "pueda presentar una propuesta unificada", como solicitaron el medidor Asim Munir y el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif.
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