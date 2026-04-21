Donald Trump anunció la extensión del alto al fuego con Irán

El presidente estadounidense Donald Trump anunció la extensión del alto el fuego con Irán, después que se suspendiera el viaje de su vice, JD Vance, a Pakistán para negociar la tregua.

Sin embargo, el mandatario norteamericano ordenó mantener el bloqueo de los puertos iraníes hasta alcanzar un acuerdo con el régimen.

"He dirigido a nuestras Fuerzas Armadas para que continúen el bloqueo y, en todos los demás aspectos, permanezcan listas y capacitadas, y extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado", resaltó Trump en la red social Truth Social.

Trump planteó que con esta medida pretende favorecer a que el régimen iraní "pueda presentar una propuesta unificada", como solicitaron el medidor Asim Munir y el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif.

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