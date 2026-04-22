Irán atacó tres buques en el estrecho de Ormuz y tensa las negociaciones con Estados Unidos

La tensión en el Golfo Pérsico volvió a escalar después de que Donald Trump anunciara la extensión del alto el fuego con Irán, una tregua que, sin embargo, mantiene el bloqueo de los puertos iraníes hasta que se alcance un acuerdo con Estados Unidos. La respuesta de Teherán no tardó en llegar y derivó en incidentes en el estratégico estrecho de Ormuz.



El primero en reaccionar fue el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, quien cuestionó con dureza la medida anunciada desde Washington. En un mensaje publicado en la red social X, sostuvo: "Bloquear los puertos iraníes es un acto de guerra y, por lo tanto, una violación del alto el fuego. Atacar un buque mercante y tomar a su tripulación como rehén es una violación aún mayor".

El canciller también acusó a Washington de intentar presionar a su país y advirtió que la república islámica tiene herramientas para responder. Según afirmó, Estados Unidos busca "intimidar" a Irán, aunque aseguró que Teherán "sabe cómo neutralizar las restricciones" y "cómo defender sus intereses".

En paralelo, la Guardia Revolucionaria de Irán elevó el tono de la advertencia militar. En un comunicado difundido en las últimas horas aseguró que sus fuerzas se encuentran en "máxima preparación" frente a eventuales ataques mientras se mantiene la tregua.

El estratégico estrecho de Ormuz.

La fuerza armada advirtió además que podría ejecutar una respuesta "decisiva e inmediata", e incluso mencionó la posibilidad de "golpes demoledores" si considera que se producen nuevas agresiones.

Y esto ocurrió. Según informó el cuerpo militar iraní, uno de sus buques abrió fuego contra una embarcación después de que esta ignorara reiteradas advertencias frente a las costas de Omán.

En el mismo comunicado, la Guardia Revolucionaria afirmó que sus unidades navales interceptaron otros dos barcos que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz. "La fuerza naval del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica identificó y detuvo en el estrecho de Ormuz a dos barcos infractores", indicó el texto oficial.

Las autoridades iraníes agregaron que "los dos barcos infractores (...) fueron incautados por el CGRI y dirigidos a la costa iraní", lo que elevó la tensión en una de las rutas marítimas más sensibles del comercio energético mundial.

Los episodios ocurren en un momento especialmente delicado para las negociaciones entre Washington y Teherán, ya que el estrecho de Ormuz es el principal corredor por el que circula gran parte del petróleo que sale del Golfo Pérsico hacia los mercados internacionales.