¡Sin tregua! Líbano denunció más de 250 fallecidos por el feroz ataque israelí

Las primeras horas de la tregua temporal en Oriente Medio se vieron empañadas este miércoles por denuncias de violaciones sistemáticas al cese de hostilidades.

Sucede que, el Líbano acusó formalmente a Israel de haber perpetrado los bombardeos más intensos desde el inicio del conflicto, resultando en una cifra trágica de al menos 254 personas muertas y 1.165 heridas en diversas zonas del país, según datos del Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano.

Bombardeos masivos en tiempo récord

La ofensiva israelí se caracterizó por su simultaneidad y potencia de fuego.

Las autoridades sanitarias, dependientes del Ministerio de Salud Pública libanés, confirmaron que el impacto se extendió por múltiples regiones luego de que Israel alcanzara más de cien objetivos en un lapso de apenas diez minutos.

Esta escalada ocurre a pesar del acuerdo de alto el fuego por dos semanas establecido entre Estados Unidos e Irán.



Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mantuvo una postura firme al sostener que la tregua pactada con Teherán excluye explícitamente los combates activos contra la organización Hezbollah en suelo libanés.

Advertencia de los Guardianes de la Revolución

La magnitud del ataque provocó una reacción inmediata desde Irán. Los Guardianes de la Revolución emitieron un comunicado a través de la televisión pública donde advirtieron que podrían intervenir directamente si las agresiones no se detienen.

El organismo militar envió un mensaje directo a la administración estadounidense y a su principal aliado en la región.

"Enviamos una fuerte advertencia a Estados Unidos, que viola tratados, y a su aliado sionista, su ejecutor: si la agresión contra el querido Líbano no cesa inmediatamente, cumpliremos con nuestro deber y daremos una respuesta", declararon los Guardianes de la Revolución.

La tensión se mantiene en niveles críticos ante la posibilidad de que este ultimátum derive en una expansión del conflicto armado a escala regional.