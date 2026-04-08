Israel lanzó una ofensiva masiva sobre el Líbano tras bombardear 100 objetivos en 10 minutos

En una operación relámpago de solo 10 minutos, Israel bombardeó este miércoles más de 100 objetivos vinculados a Hezbollah en territorio del Líbano.

La ofensiva, calificada como la mayor de los últimos tres años, alcanzó diversos barrios de los suburbios del sur libanés, así como puntos estratégicos en la región de Becá y la capital, Beirut.

Detalles de la operación "León Rugiente"

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que el despliegue tuvo como meta principal la destrucción de centros de mando y control, sedes de inteligencia y sistemas de lanzamiento de misiles.

Según el reporte oficial, los ataques impactaron contra activos de la Fuerza Radwan y unidades aéreas de élite, infraestructuras que Israel señala como nodos de planificación de atentados.

El jefe del Estado Mayor de las FDI, Eyal Zamir, justificó la magnitud de la acción en conferencia de prensa: "Seguiremos realizando alcances contra la organización terrorista Hezbollah y utilizaremos cada oportunidad operativa. No comprometeremos la seguridad de los residentes del norte de Israel. Continuaremos alcanzando con determinación".

Tensión entre la diplomacia y el frente de batalla

El ataque se produce en un momento de contradicciones diplomáticas.

Mientras Pakistán anunció un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, el gobierno de Israel aseguró que su campaña militar contra la organización chiíta en el Líbano se mantendrá activa, alegando que dichas treguas no incluyen su frente norte.

Las cifras de víctimas en el Líbano han ascendido drásticamente. Según las autoridades locales, se registran más de 1500 muertos y 4800 heridos.

Por su parte, en el bando israelí se reportó la muerte de once soldados en combate y víctimas civiles en localidades como Misgav Am debido a fuego de artillería.

Llamado de los líderes europeos y mundiales

Ante la gravedad de la situación, mandatarios de Francia, Italia, Alemania, Gran Bretaña, Canadá y otros países de la Unión Europea emitieron un comunicado conjunto instando a una solución diplomática para evitar una crisis energética global y proteger a los civiles. Entre los firmantes destacan Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Giorgia Meloni y Pedro Sánchez.

"El objetivo ahora debe ser negociar una puesta fin a la guerra de forma rápida y duradera en los próximos días. Esto solo puede lograrse por la vía diplomática", sostiene el documento.

Los líderes internacionales también enfatizaron la necesidad de garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y exigieron que el cese de hostilidades se extienda efectivamente al suelo libanés.