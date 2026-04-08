Irán advierte una respuesta contundente ante la escalada de bombardeos sobre el Líbano

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) advirtió este miércoles que ejecutará una acción directa si las agresiones militares contra el Líbano no cesan de forma inmediata.

A través de un comunicado difundido por la emisora estatal IRIB, la fuerza de élite iraní denunció que Israel perpetró una brutal masacre en Beirut apenas unas horas después de que se diera a conocer un posible acuerdo de alto el fuego entre las potencias regionales.

Ultimátum de la Guardia Revolucionaria

La advertencia del CGRI fue dirigida explícitamente hacia Estados Unidos e Israel.

Según reportó la cadena CNN, el organismo militar aseguró que, de persistir la ofensiva, cumplirá con lo que denomina su deber de dar una respuesta contundente a quienes considera agresores de la región.

Este posicionamiento ocurre en paralelo a los recientes ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que ejecutaron la mayor oleada de bombardeos en territorio libanés desde el inicio de las hostilidades.

La operación israelí alcanzó, según fuentes oficiales, un centenar de centros de mando y emplazamientos militares vinculados a la organización Hezbollah.

Situación humanitaria y resistencia

El Ministerio de Salud del Líbano actualizó el balance de víctimas este miércoles, informando que los ataques en diversas partes del país, incluida la capital, Beirut, han dejado al menos 112 muertos y 837 heridos.

Ante este escenario, Hezbollah declaró que la sangre de los afectados "no será derramada en vano".

La organización libanesa afirmó que las acciones recientes de Israel refuerzan su "derecho natural y legal a resistir y responder a los ataques israelíes".

Asimismo, el grupo indicó a través de un comunicado que este incremento de la violencia no mermará sus capacidades, sino que "aumentará su determinación de seguir enfrentándose a Israel y defendiendo la seguridad del Líbano".