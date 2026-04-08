Benjamín Netanyahu advierte que Israel atacará a Irán "cuando sea necesario" y descarta tregua en Líbano

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advirtió este miércoles en su primera declaración pública tras los recientes ataques que su país está listo para volver a golpear a Irán en el momento que "sea necesario".

A través de un videomensaje, el mandatario sostuvo que la actual situación no representa el fin del conflicto, sino que el alto el fuego es apenas "una pausa en el camino" hacia el cumplimiento de objetivos estratégicos que aún no han sido definidos por su administración.

Fortalezas y debilidades en el frente regional

En su discurso, el líder israelí analizó el balance de poder actual y justificó la posibilidad de nuevas incursiones militares basándose en la vulnerabilidad de su adversario.

"Estamos preparados para volver a la lucha en cualquier momento que sea necesario", afirmó Netanyahu, tras lo cual sentenció que hoy Irán "está más débil que nunca" mientras que Israel se encuentra "más fuerte que nunca".

Estas declaraciones se producen en un contexto de máxima alerta internacional, donde el gobierno israelí busca dejar en claro que los acuerdos diplomáticos recientes no limitan su capacidad operativa ni su voluntad de reanudar los combates si considera que sus intereses de seguridad están en riesgo.

Ofensiva sin tregua en territorio libanés

En cuanto a la situación en el Líbano, el mandatario fue tajante al renunciar a cualquier posibilidad de cese de hostilidades inmediato en ese frente.

Tras una jornada de bombardeos que dejó más de un centenar de muertos, Netanyahu ratificó que las operaciones contra Hezbollah continuarán de manera independiente a las negociaciones con Teherán.

Al referirse al impacto de la campaña militar en el país vecino, el primer ministro aseguró que Israel le propinó a la organización chiíta el "golpe más duro" desde el operativo de los dispositivos electrónicos ocurrido en septiembre de 2024. Según la postura oficial compartida con Estados Unidos, el conflicto en el Líbano se mantiene fuera de los alcances de la tregua pactada con el régimen iraní.