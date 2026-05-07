Difunden una nota inédita de Jeffrey Epstein antes de ser hallado muerto: ¿Qué dice?

Todo lo relacionado a la muerte del empresario estadounidense Jeffrey Epstein sigue siendo un misterio y, mientras continúan las investigaciones sobre su persona, se conoció en las últimas horas el contenido de una nota de suicidio que permaneció bajo estricto secreto judicial durante años.

El documento, cuya autenticidad fue mencionada por el diario The New York Times, habría sido escrito tras un primer intento de suicidio fallido en julio de 2019, semanas antes de su muerte definitiva en una prisión de Nueva York.

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En el manuscrito, Epstein dejó plasmada su frustración contra los investigadores que seguían sus pasos por cargos de tráfico sexual de menores.

Según se pudo reconstruir, el texto incluye frases desafiantes como: "Me investigaron durante meses - ¡¡¡NO ENCONTRARON NADA!!! Es un privilegio poder elegir el momento de decir adiós. ¿Qué quieren que haga? ¿Que me largue a llorar?". Además, el escrito finaliza con dos reflexiones cortas: "Nada divertido" y "No vale la pena".

Un preso fue la clave





La nota no fue detectada inicialmente por los peritos, sino que fue encontrada por Nicholas Tartaglione, un exoficial de policía que compartía celda con el multimillonario en el centro penitenciario de Manhattan.

Esta fue la nota que dejó Jeffrey Epstein en la prisión (X).

El interno descubrió el papel oculto dentro de un libro de cómics una vez que Epstein fue trasladado a otro pabellón, y decidió entregarlo a sus abogados para evitar ser involucrado en el trágico desenlace del financista.

¿Problemas de custodia en la prisión ?





Aunque la autopsia oficial de agosto de 2019 concluyó que Epstein se suicidó a los 66 años, la aparición de este mensaje, que termina con frases cortas calificando su situación como algo que "no vale la pena", reaviva el debate sobre los fallos de custodia en la prisión federal.

La desclasificación de este archivo, impulsada por la petición judicial del citado diario estadounidense, aporta una pieza clave para entender el estado psicológico del hombre que prefirió el silencio definitivo antes que enfrentar un juicio, que prometía exponer a las figuras más poderosas del mundo.

Funcionario ante la Justicia





En tanto, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, fue interrogado ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes por sus vínculos con Epstein. Lutnick fue el primer miembro de la actual Administración Trump en testificar ante el Congreso que investiga el caso.

En una comparecencia a puerta cerrada, Lutnick comentó a los legisladores que no podía recordar por qué él y su familia almorzaron en la isla privada de Epstein en 2012, contradiciendo su declaración previa sobre haber roto vínculos con el multimillonario años antes.

Howard Lutnick declaró ante la justicia estadounidense (Archivo).

En una entrevista en un podcast el año pasado, Lutnick afirmó que nunca había coincidido con Epstein desde un encuentro en 2005 y que había cortado contacto con el delincuente sexual.

Documentos publicados por el Departamento de Justicia revelaron que Lutnick visitó la isla caribeña de Epstein en 2012 e invitó al financiero a un evento de recaudación de fondos para Hillary Clinton en 2015.

Ante el creciente escrutinio del Congreso, el secretario de Comercio aceptó en marzo testificar voluntariamente ante el comité, informa la agencia de noticias Xinhua.

Declaración de culpabilidad





Después de dos horas de interrogatorio, legisladores demócratas acusaron a Lutnick de mentir al Congreso y de ayudar a encubrir los crímenes de Epstein, exigiendo su dimisión.

Finalmente, Epstein se declaró culpable en 2008 de un cargo estatal de solicitar prostitución de una menor, fue arrestado de nuevo en julio de 2019 por cargos federales de tráfico sexual, y murió en prisión el 10 de agosto del mismo año, antes del juicio.



