Conflicto en Medio Oriente: Estados Unidos espera una respuesta "urgente" de Irán para negociar la paz

Mientras el conflicto en Medio Oriente sigue su curso, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que espera una respuesta iraní sobre negociaciones "serias" de paz para poner fin al tema.

El funcionario realizó la declaración luego de reunirse en al ciudad de Roma con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, además de ser recibido por el Sumo Pontífice.

"Deberíamos saber algo hoy. Quiero decir, estamos esperando una respuesta de ellos. Veremos qué implica la respuesta. La esperanza es que sea algo que pueda ponernos en un proceso serio de negociación", dijo ante periodistas.

En tanto, estas declaraciones se producen cuando se cumple un mes del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos y tras las repentinas tensiones entre ambas partes de la víspera en el estrecho de Ormuz, con una serie de ataques recíprocos, aunque Donald Trump dijo que la tregua sigue vigente.

A la espera de un acuerdo

Por otra parte, el funcionario estadounidense fue preguntado sobre la guerra con Irán y aseguró que "todo el mundo está de acuerdo en que es inaceptable que Irán tenga un arma nuclear". Rubio defendió que Trump es el primero que hace algo concreto para evitar ese escenario.

Sobre la propuesta de acuerdo de Washington a Teherán, Rubio expresó su confianza de que llegue a lo largo de esta jornada. "Estamos esperando una respuesta de ellos hoy en algún momento. No hemos recibido eso todavía en la última hora, pero quizá eso llegue", refirió.

Control del estrecho de Ormuz

Finalmente, el funcionario admitió como "muy problemático" la posibilidad de que Irán establezca algún ente que controle el tráfico en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio del petróleo y del gas mundial.

"Eso sería muy problemático. Eso sería, de hecho, inaceptable. Quiero decir, la normalización de su control de vías navegables internacionales es tanto ilegal como simplemente algo inaceptable", avisó.