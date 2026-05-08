Donald Trump asegura que sigue la negociación con Irán: "Ellos desean el acuerdo más que yo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su administración sigue en negociaciones con Irán, pese al intercambio de ataques de este jueves entre ambos países en el estrecho de Ormuz, que afectó el frágil alto el fuego vigente desde hace casi un mes.

"Quizás no se concrete, pero podría suceder cualquier día. Creo que ellos desean el acuerdo más que yo", sostuvo Trump en diálogo con periodistas en la Casa Blanca. Al respecto, ratificó: "Estamos negociando con los iraníes".

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El primer mandatario republicano, además, remarcó que el alto el fuego está vigente, pese a los nuevos ataques. "Sí, así es", respondió consultado al respecto.

No obstante, no abandonó su tono beligerante. "Hoy se burlaron de nosotros. Y los aniquilamos. Se burlaron. Yo lo llamo una burla", expresó.

Sobre los últimos ataques

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM, por sus siglas en inglés) informó este jueves que respondió el fuego iraní en el estrecho de Ormuz cuando misiles balísticos y drones fueron lanzados contra tres de sus buques militares, que se encargaban del bloqueo naval desplegado en la zona desde hace tres semanas.

Teherán, en sentido contrario, reportó que el intercambio de ataques fue iniciado por Washington, al denunciar que padeció una embestida en un buque petrolero.

El mando militar del país norteamericano, según consignaron medios internacionales, precisó que las fuerzas estadounidenses interceptaron "las amenazas entrantes" y atacaron "las instalaciones militares iraníes responsables" de los disparos.

Trump, por su lado, negó en el contacto con periodistas en la Casa Blanca que la nueva confrontación se haya tratado de una "escalada" del conflicto, pese a que Irán consideró el intercambio de ataques como una violación al alto el fuego.

"Tomamos nuestros tres destructores y los embestimos contra algunas cosas bastante grandes hoy", manifestó el titular de la Casa Blanca, para asegurar luego que "los destructores no sufrieron ningún daño".

Luego, dijo: "No sufrimos daños, pero nos disparaban y nosotros les disparábamos de vuelta. Nuestra potencia de fuego era muchísimo mayor que la suya y los dejó en muy mal estado".

Trump, por último, reiteró que Estados Unidos no permitirá que Irán desarrolle armas nucleares. "No hay ninguna posibilidad y ellos lo saben, y estuvieron de acuerdo con eso. Veamos si están dispuestos a firmarlo", finalizó.