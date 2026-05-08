Estados Unidos inmoviliza buques iraníes en el Golfo de Omán

Las fuerzas de Estados Unidos inutilizaron este viernes los buques M/T Sea Star III y M/T Sevda antes de que lograran ingresar a un puerto de Irán. La operación, ejecutada en el Golfo de Omán, forma parte del estricto bloqueo impuesto por Washington contra el régimen persa.

Según informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), ambas embarcaciones de bandera iraní navegaban sin carga al momento de ser interceptadas por fuerzas aeronavales.

Operaciones de precisión en alta mar

La intercepción fue realizada por un caza F/A-18 Super Hornet perteneciente al portaaviones USS George H.W. Bush, el cual utilizó municiones de precisión dirigidas específicamente a las chimeneas de los petroleros para detener su avance.

Esta acción se suma a la ocurrida el pasado miércoles, cuando un avión del USS Abraham Lincoln inhabilitó el timón del buque M/T Hasna mediante disparos de cañón de 20 mm.

El almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM, ratificó la postura de su país al declarar: "Las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente mantienen su compromiso con el cumplimiento total del bloqueo a los buques que entran o salen de Irán. Nuestros hombres y mujeres uniformados, altamente capacitados, están realizando una labor increíble".

Impacto económico del bloqueo

Hasta la fecha, el CENTCOM ha logrado desviar más de 50 embarcaciones y ha desactivado varias unidades comerciales para garantizar la efectividad de la medida.

A través de sus canales oficiales, el organismo detalló que actualmente hay más de 70 petroleros inmovilizados que intentaban entrar o salir de puertos iraníes.

De acuerdo con las estimaciones de inteligencia, estos buques tienen capacidad para transportar más de 166 millones de barriles de petróleo, una carga cuyo valor de mercado superaría los 13.000 millones de dólares.

Las autoridades militares estadounidenses recalcaron que el monitoreo en el Golfo de Omán continuará de forma permanente para impedir cualquier violación al cerco comercial.