Estados Unidos podría negociar una tregua con Irán en Pakistán: los 3 puntos clave para frenar el conflicto en Medio Oriente

En medio de una escalada que mantiene en alerta al escenario internacional, Estados Unidos e Irán buscan abrir una nueva instancia de negociación para evitar que el conflicto derive en una crisis aún mayor. Según trascendió, funcionarios de ambos países podrían reunirse la próxima semana en Islamabad para intentar avanzar en una tregua temporal.

El borrador del entendimiento, revelado por The Wall Street Journal, plantea una pausa inicial de 30 días en las hostilidades y establece una serie de puntos centrales para encarar una negociación más amplia.

El plan de tregua y los puntos que dividen a Washington y Teherán

El documento, de apenas una página, incluye tres ejes principales: reducir la tensión en el Estrecho de Ormuz, avanzar en controles sobre el programa nuclear iraní y fijar un período inicial de conversaciones que podría extenderse si hay avances concretos.

Entre las medidas en discusión aparece la posibilidad de trasladar el uranio altamente enriquecido de Irán hacia un tercer país neutral, una propuesta sensible que busca destrabar uno de los principales focos de conflicto.

Sin embargo, mientras la diplomacia intenta abrirse paso, la administración de Donald Trump mantiene la presión económica. El Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones contra empresas y personas radicadas en Hong Kong y China, acusadas de colaborar con la producción de drones Shahed utilizados por Irán.

La decisión agrega tensión en la previa del viaje que Trump planea realizar a China para reunirse con Xi Jinping. Desde Washington dejaron en claro que podrían aplicar medidas contra compañías extranjeras que colaboren con el comercio iraní.

Mientras tanto, el conflicto también continúa golpeando a la Franja de Gaza. Un ataque aéreo israelí en el campo de refugiados de Shati dejó varios heridos, entre ellos niños, luego de una orden de evacuación forzosa.

La intensificación de las operaciones militares israelíes ocurre en un contexto en el que los intentos de mediación internacional pierden fuerza y las propuestas impulsadas por Estados Unidos muestran cada vez menos capacidad de incidencia en la región.

En paralelo, uno de los principales obstáculos para cerrar un acuerdo sigue siendo el alivio de las sanciones económicas. Irán exige recuperar acceso a fondos congelados y reactivar exportaciones petroleras, mientras que Washington reclama garantías concretas sobre el programa nuclear y el respaldo iraní a grupos armados aliados.



