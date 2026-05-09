Estados Unidos lanzó un ataque a buques iraníes: hay seis desaparecidos y varios heridos

Un nuevo bombardeo en el Golfo de Omán dejó este sábado seis personas heridas y otras seis desaparecidas luego de que aviones de combate de los Estados Unidos atacaran una flota de seis embarcaciones de carga y barcos pesqueros que navegaban cerca de la ciudad portuaria de Khasab.

Foad Moradzadeh, gobernador de Bandar Lengeh -lugar de origen de las víctimas-, informó que en el momento del impacto había un total de 20 personas a bordo de las embarcaciones civiles.

El conflicto se agudizó en las últimas horas en Medio Oriente.

Mientras que parte del grupo pudo ser rescatado con heridas de diversa gravedad y trasladado de urgencia a hospitales de la zona, el destino de otros seis tripulantes es una incógnita, lo que activó un operativo de búsqueda en aguas del Golfo.

El ataque se produjo el viernes por la noche en una zona de intenso tráfico comercial. "Los barcos pertenecían a habitantes locales que realizaban tareas de transporte y pesca", precisaron fuentes regionales, remarcando el carácter civil de los afectados por la ofensiva aérea.

Múltiples ataques a civiles en las últimas horas

Este incidente se suma a una serie de ataques denunciados por Irán en las últimas 48 horas. Según informes de agencias oficiales, otro bombardeo previo contra un buque cisterna frente a las costas de Hormozgan ya había dejado una víctima fatal y una decena de heridos.

Mientras tanto, los equipos médicos se centran en la recuperación de los seis hospitalizados, la incertidumbre crece en torno a los desaparecidos, en medio de un clima de máxima tensión militar que amenaza con paralizar la actividad civil en el Estrecho de Ormuz.