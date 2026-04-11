Estados Unidos e Irán negocian en Pakistán para ponerle un fin al conflicto de Medio Oriente

Delegaciones de Estados Unidos e Irán iniciaron este fin de semana, en un hecho histórico, negociaciones clave en un intento por destrabar el conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, las acusaciones cruzadas y las condiciones previas ponen en duda la continuidad de la tregua.

El encuentro se lleva a cabo en Pakistán y reúne a funcionarios de altísimo nivel de ambos países, en medio de un delicado escenario regional marcado por el conflicto con Israel, la tensión en Líbano y el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz.

Condiciones, amenazas y una negociación frágil

La delegación estadounidense está encabezada por el vicepresidente JD Vance, quien pidió a Teherán negociar "de buena fe" y advirtió que Washington no tolerará maniobras dilatorias. "Si intentan jugarnos una mala pasada, no seremos receptivos", afirmó antes de viajar.

Del lado iraní, el enviado es el presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf, quien llegó con una amplia comitiva y planteó condiciones concretas para avanzar: un alto el fuego en Líbano y el desbloqueo de activos iraníes en el exterior.

El trasfondo del diálogo es complejo. Si bien la tregua frenó los bombardeos directos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, el conflicto sigue activo en otros frentes, especialmente con Hezbollah, aliado de Teherán.

El vicepresidente estadounidense está en Pakistán.

Además, el cierre del estrecho de Ormuz -por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial- sigue siendo uno de los puntos más sensibles de la negociación y un factor clave en la crisis energética global.

En paralelo, el presidente Donald Trump elevó el tono y aseguró que su país podría reabrir ese paso marítimo "con o sin cooperación iraní". También advirtió que, si no hay acuerdo, podrían intensificarse los ataques militares.

Mientras tanto, Pakistán mantiene un fuerte operativo de seguridad para sostener las conversaciones, que aparecen como una oportunidad clave para evitar una escalada mayor, aunque por ahora el escenario sigue dominado por la desconfianza y la incertidumbre.