Milei recibió un doctorado Honoris Causa en Israel y criticó a Irán: "Con determinadas culturas no vamos a poder convivir"

El presidente Javier Milei fue distinguido con un doctorado Honoris Causa por la Universidad de Bar-Ilan, en Ramat Gan, Israel, donde expuso su mirada sobre el escenario internacional, defendió su programa económico y ratificó su apoyo en la guerra contra Irán.

El reconocimiento académico, vinculado a su postura geopolítica y su apoyo diplomático, se dio en el marco de su visita por los festejos del Día de la Independencia de ese país. Tras su paso por el Muro de los Lamentos y de asistir a un cónclave con el Primer Ministro, llegó al auditorio para recibir el título honorífico.

Buena parte de la exposición del mandatario estuvo centrada en su respaldo a Estados Unidos e Israel en la guerra. "Con determinadas culturas no vamos a poder convivir. Porque nosotros defendemos la vida y ellos nos van a querer matar", dijo en referencia a Irán.

Milei se consideró el "verdadero amigo de Israel y el pueblo judío" y, en otro tramo del discurso, expresó: "Tanto significa para mi ser reconocido en Israel. Si uno abraza los valores judeoscristianos su vida espirtiual vibra en la misma sintonía que su vida naterial y como consecuencia de esa consonancia uno prospera".

"Cuando uno rechaza esos valores la vida material entra en conflicto con la espiritual y el resultado es la miseria. No es una intuición ni una metáfora, es una ley tan rigurosa como cualquier ley económica: dos mas dos es cuatro", continuó.

El Presidente también leyó el epílogo de su próximo libro, "Capitalismo, la divina maquinaria del paraíso", y planteó que ese modelo puede trasladarse a la vida en la Tierra, por fuera de interpretaciones religiosas. "Si actuamos de acuerdo con las leyes de Dios, eso será el paraíso, y esa es la premisa de mi libro", señaló.

El presidente Javier Milei recibió un Doctorado Honoris Causa en Israel, en reconocimiento a su postura geopolítica y apoyo diplomático (Archivo).

"Para entender porqué hay que empezar por el principio y el principio en la tradición hebrea, es el Génesis. La Torá no abre con una discusión ni con un mandamiento, abre con la creación, está escrito en los 10 mandamientos: el orden moral que el creador estableció antes de que existiera cualquier estado o cualquier mercado". explicó.

En este sentido, aseguró que el capitalismo "es el único sistema que, en consonancia con la ley de Dios, permite que el hombre trabaje, innove, descubra tecnología y genere prosperidad dentro de sus condiciones actuales".

Milei cargó contra el periodismo, elogió reformas y hasta habló del Boca-River





Durante su intervención, Milei también hizo eje en la agenda local y en las medidas impulsadas por su gestión. En ese sentido, resaltó el trabajo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y las reformas estructurales orientadas a "reordenar" el funcionamiento estatal.

El mandatario llegó al auditorio de la universidad israelí con un importante operativo de seguridad y acompañado por parte de su equipo más cercano, entre ellos la secretaria general Karina Milei, en canciller Pablo Quirno, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el embajador Axel Wahnish.

En medio del discurso, hubo lugar para una referencia futbolera. Al ver que un estudiante llevaba una camiseta de Boca Juniors, aludió al reciente triunfo sobre River Plate y comentó: "Tengo un ministro hincha de River que se queja -por Pablo Quirno-, pero bueno alguna vez toca".

A lo largo de su exposición, que se extendió por casi una hora, Milei también lanzó cuestionamientos al periodismo, calificó a Marx como "satánico", definió a Adam Smith como estoico y planteó que la Torá funcionó como un contrapeso frente a las ideas de izquierda.